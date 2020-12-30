В Ялте коечный фонд для больных коронавирусом увеличен почти в три раза

В Ялте 205 коек для больных коронавирусом развёрнуто силами ФМБА, ещё около 100 обустроено в корпусе санатория им. Чехова, куда переместились военные врачи из мобильного госпиталя Министерства обороны

Ещё в начале декабря на территории муниципального образования было развернуто всего 120 коек для лечения ковидных больных – в Ливадийской и инфекционной больницах, относящихся к ФМБА. Город испытывал острую нехватку и медиков, и мест в больницах, — напомнила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она добавила, что сейчас совместными усилиями ФМБА, Минобороны России и при активном содействии администрации города коечный фонд увеличен почти до 300 единиц, а в феврале, в случае необходимости, на базе городской больницы будут оборудованы ещё 45 коек.

Относительно помощи Министерства обороны РФ глава администрации Ялты сообщила, что изначально планировалось, что военные медики будут трудиться на огороженной площадке санатория на улице Свердлова, основной задачей было скорейшее развертывание госпиталя, что и было достигнуто. В дальнейшем, более комфортные условия удалось создать в стенах санатория им. А.П. Чехова.

Этот корпус долгое время не эксплуатировался, мы помогли отладить систему отопления, бесперебойного холодного и горячего водоснабжения, вывоз мусора, меняем, где необходимо, сантехнику – оказываем всю необходимую помощь ФМБА и Министерству обороны Российской Федерации, — отметила Янина Павленко и добавила, что проживать военные медики будут рядом, в другом корпусе этого же санатория, в его дооснащении также оказывает помощь администрация города Ялта.

Помимо медперсонала Минобороны, продолжила Янина Павленко, в Ялту прибыло 70 врачей из разных регионов страны по линии ФМБА, и в ближайшее время прибудет еще столько же. Служебное жилье для них подготовлено на базе одного из муниципальных пансионатов. Организовано полноценное питание в столовой. Тем, кто на дежурстве и не успевает к обеду или ужину, еда доставляется к месту работы — в герметичных ланч-боксах.

Благодаря оперативным действиям военных и специалистов ФМБА, руководству страны и Республики Крым мы можем спокойно входить в новогодние праздники. Кризис нехватки мест для ковид-больных и дефицита медработников в нашем городе преодолен. Я еще раз обращаюсь к ялтинцам и гостям города с просьбой строго придерживаться установленных в Республике ограничений. С таким количеством ковидных коек, конечно, спокойней, но пусть они остаются пустыми, — заключила глава администрации Ялты.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.