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В Ялте ловили пьяных за рулем

В Ялте ловили пьяных за рулем

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:29 20.10.2020

В Ялте полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». «Улов» за один вечер – шестеро нарушителей (из них четверо отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения).

В ходе проверок инспекторы ГИБДД составили четыре административных материала по ст.12.26 ч.1 и ч. 2 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также два административных материала по ст.12.8. ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Всех нарушителей привлекли к ответственности, — сообщили в ГИБДД.

Полиция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия поездки в нетрезвом состоянии могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех участников дорожного движения – пассажиров, пешеходов и других водителей.

В Ялте ловили пьяных за рулем

Фото: ГИБДД.

В Ялте ловили пьяных за рулем

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