В Ялте мужчина «кидал» туристов: сдавал им квартиры, не сдавая

Сотрудники уголовного розыска УМВД России в Ялте задержали подозреваемого, 39-летнего гражданина, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Полицейские выяснили следующее: жители Москвы, планировавшие отдых в Крыму, обратили внимание на интернет-объявление о сдаче жилья в Ялте. Туристы договорились о съеме жилья с владельцем дома, перевели предоплату. Однако, по приезде в Ялту, отдыхающие не сумели дозвониться контактному лицу, с которым вели диалог. Трубку поднял посторонний человек, не имеющий представления, о каком объявлении и каком доме идет речь. Со вторым потерпевшим злоумышленник поступил схожим образом. Обманутый мужчина нашел на сайте объявление об аренде жилья, созвонился с владельцем, который отправил фотографии дома и документы о праве собственности, оформленные на имя его жены. Когда все детали сделки были оговорены, арендатор перевел предоплату. Но «собственник» вдруг перестал выходить на связь и удалил объявление со страницы сайта, — озвучили детали схемы мошенника в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника и изъяли банковские карты, SIM-карты и мобильные телефоны. Задержанный признался в совершенных преступлениях.

По всем зарегистрированным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и ч.1 ст.159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) Уголовного кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уважаемые граждане, будьте осторожны! Помните, что оплата посреднических услуг производится только после подписания договора. Для совершения оплаты достаточно указать только номер карты, отпечатанный на ее лицевой стороне. Все остальные данные – конфиденциальная информация, которую ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по номеру «102», — подчёркивают правоохранители.