В Ялте мужчина разругался с соседями и ранил полицейского

В Ялте сотрудники отдела полиции «Ливадийский» пресекли незаконные действия мужчины, которые угрожали безопасности соседей правонарушителя и их имуществу.

В ходе задержания дебошир ранил ножом одного из полицейских, попав ему в руку. Несмотря на полученную полицейским травму, правонарушитель был задержан и передан прибывшим медикам и помещен в специализированное лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи участковый уполномоченный полиции продолжил несение службы. Данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.