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Конфликт в Красноперекопском районе Крыма: соседи, нож и явка с повинной

В Ялте мужчина разругался с соседями и ранил полицейского

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:08 13.01.2021

В Ялте сотрудники отдела полиции «Ливадийский» пресекли незаконные действия мужчины, которые угрожали безопасности соседей правонарушителя и их имуществу.

В ходе задержания дебошир ранил ножом одного из полицейских, попав ему в руку. Несмотря на полученную полицейским травму, правонарушитель был задержан и передан прибывшим медикам и помещен в специализированное лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи участковый уполномоченный полиции продолжил несение службы. Данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

 

В Ялте мужчина разругался с соседями и ранил полицейского

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