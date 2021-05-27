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В Ялте на городские маршруты вышли два новых автобуса, 26 – начнут работать с 5 июля

В Ялте на городские маршруты вышли два новых автобуса, 26 – начнут работать с 5 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:31 27.05.2021

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, ГУП РК «Крымтроллейбус» закупил для курортного города 28 новых автобусов.

Два уже работают на маршрутах, остальные ждем к 5 июля. Автобусы отечественного производства, изготовлены на Павловском заводе. Оборудованы кондиционерами, валидаторами, навигационной системой ГЛОНАСС, приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, — отметила Павленко.

В Ялте на городские маршруты вышли два новых автобуса, 26 – начнут работать с 5 июля

Как стало известно, новые автобусы будут работать на трех пригородных маршрутах — № 102 («Ялта — Алупка»), 115 («Ялта – Симеиз») и 132 («Ялта – Алупка»). Пока первые два в рамках партнерской взаимопомощи временно работают на маршрутах №30 («Ялта — Водопад Учан-Су») и №38 («Симеиз – Понизовка»).

В Ялте на городские маршруты вышли два новых автобуса, 26 – начнут работать с 5 июля

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В Ялте на городские маршруты вышли два новых автобуса, 26 – начнут работать с 5 июля

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