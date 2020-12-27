 В Ялте на Новый год и Рождество воду будут подавать круглосуточно

В Ялте утвержден график подачи воды на новогодние праздники.

С 6:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 6:00 6 января до 22:00 7 января вода в Ялте будет подаваться непрерывно. В остальные дни согласно установленному графику с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Об этом сообщили в администрации города.

Надеюсь, что осадки не прекратятся и наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи. По крайней мере, синоптики обещают снег и дождь с 1 по 9 января. Напоминаю, что решить проблему кардинально можно только комплексной работой по ремонту сетей, как точечного, так и глобального, — отметила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

По ее словам, в январе будет представлен план ремонта и замены сетей по муниципальному образованию.

Врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев отметил, что ситуация по-прежнему напряженная, и запас в двух водохранилищах суммарно на сегодняшний день составляет 2 млн. 33 тысячи кубометров воды, поэтому её подача по графику будет продолжена. В тоже время значительно сократилось количество обращений от населения. Так, в первые дни после введения графика, колл-центр получал от 250 до 280 звонков в сутки, но в основном, это были жалобы на нарушение графика подачи воды.

Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода «подошла» на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени, — пояснил Алексей Григорьев.

Приме: в пятницу в колл-центр поступило всего 16 обращений о нарушении предоставления услуги водоснабжения в Ялте.