В Ялте на ремонт и благоустройство учреждений образования дополнительно выделено миллионы рублей

В Ялте, на сессии городского совета депутаты поддержали решение о выделении дополнительного финансирования на ряд городских программ, в том числе, на муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования городской округ Ялта РК на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2022 гг.» Как пояснил начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский, на ремонт и благоустройство учреждений образования в этом году будет дополнительно выделено 114,5 млн. рублей. Большая часть этих средств направлена на капитальный ремонт Краснокаменской средней школы, Симеизской СШ и Гаспринской СШ №1, а также на приобретение оборудования для Центра детско-юношеского технического творчества, организацию льготного питания школьников (1,4 млн. руб.) и многое другое.

Школы, в которых запланирован капитальный ремонт, выбраны не случайно: все они построены много лет назад и давно нуждаются в благоустройстве. Так, Симеизской школе уже более 120 лет, Краснокаменской в этом году исполнится 87, а Гаспринская СШ №1 была построена более 40 лет назад, — цитирует руководителя сферы образования Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

В результате проведения ремонтных работ

в Краснокаменской средней школе будут отремонтированы фасады 6 корпусов, внутренние помещения (коридоры, учебные классы), спортивная площадка и уличный туалет, в котором предусмотрено автономное отопление. Также в рамках капремонта будет установлено новое ограждение и освещение территории школы.

в Гаспринской средней школе №1 будет проведен ремонт фасада основного здания, внутренних помещений, столовой и пищеблока, предполагается также замена всех коммуникаций.

в Симеизской школе на выделенные средства планируется провести капитальный ремонт недостроенного корпуса №3, в котором разместится спортивный зал и учебные классы. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство пришкольной территории.

Но эти цифры далеко не окончательные и в течение года они будут пересматриваться в сторону увеличения, что, в свою очередь, положительно скажется на состоянии и материально-техническом обеспечении учреждений образования, — отмечает Ренард Кутковский.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта