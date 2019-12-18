В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили

В Ялте объявили «войну»… забытым автомобилям. Их в городе — десятки, припаркованных кое-как, со спущенными колесами, разбитыми окнами, в слоях грязи и пыли. Лиха беда начало. 18 декабря убрали машину с улицы Пионерская, которая стояла напротив отделения ЗАГСа.

Как пояснили в администрации города, собственника автомобиля определить не удалось, так как у него отсутствовали регистрационные знаки транспортных средств. «Железный конь» был эвакуирован на штрафплощадку по адресу: ул. Дарсановская, 5.

По информации помощника главы администрации города Ялта Сейрана Меметова, данная работа проводится по распоряжению главы администрации города Ивана Имгрунта силами МУП «Ялтагортранс», территориальных органов и управляющих компаний.