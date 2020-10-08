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В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят - капитально

В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят — капитально

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 08.10.2020

В Ялте капитальный ремонт лестниц анонсируют по адресам ул.Кирова, 41а, пер.Крайний, пер.Пешеходный, ул. Крупской, пер.Пешеходный и на лестнице в пгт Ореанда, ведущей от дома №2 до №6.

Данные объекты находятся в плохом состоянии, но до конца года будут приведены в порядок. Сейчас демонтажные работы ведутся на 4 объектах, еще на двух – начнутся в ближайшее время. На эти цели из муниципального бюджета выделено 12 миллионов 60 тысяч рублей, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят - капитально

В рамках капремонта, отмечают в администрации Ялты, также планируется установка перил и монтаж наружного освещения, под которое будут установлены новые электроопоры. Накладки на лестницах будут из мраморной крошки и сейчас идет подбор тротуарной плитки.

В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят - капитально

Некоторые сложности вызывает то, что практически весь материал на объекты доставляется вручную из-за трудного доступа, но это не помешает подрядчику  качественно и в срок выполнить работы, — заявил замначальника  ДЖКХ Дмитрий Гаврилец.

На время ремонта лестничные пролеты полностью не перекрываются, так как  на некоторые из них ведут выходы со дворов. В связи с этим  к ялтинцам обращаются с просьбой обходить места ремонтов, если есть такая возможность.

В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят - капитально

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте начали ремонтировать лестницы. Говорят - капитально

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