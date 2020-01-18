Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | В Ялте намерены масштабно отметить День Республики Крым. Приглашают на торжества

crimeapress_news

В Ялте намерены масштабно отметить День Республики Крым. Приглашают на торжества

В Ялте намерены масштабно отметить День Республики Крым. Приглашают на торжества

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 18:28 18.01.2020

Напомним, День Республики Крым — 20 января. В честь праздника в Ялте состоятся флешмобы, тематические лекции, кинопоказы и выставки.

Мероприятия, посвящённые Дню Республики Крым, пройдут в понедельник во всех населённых пунктах муниципального образования городской округ Ялта, — сообщили в местной администрации.

Основные праздничные мероприятия таковы:

  • В 11:00 в Ялтинском центре культуры начнётся праздничная трансляция «Прекрасный Крым».
  • В 12:00 посетители Никитского Центра культуры смогут прослушать радиогазету «Крым – наш дом родной!», а в поселковом клубе Кореиза пройдёт показ короткометражного фильма «Наш Крым».
  • В 13:00 в помещении Ялтинской местной организации Всероссийского общества слепых (ул. Дзержинского, 8) начнётся праздничный концерт «Мой родимый край», в поселковом клубе Симеиза откроется выставка рисунков «Я люблю тебя, мой Крым».
  • В 14:00  в средней школе №12 начнётся мероприятие, посвящённое государственным символам Республики Крым, а в 16:00  сотрудники библиотеки-филиала № 8 им. С.К. Славича приглашают всех желающих на видеоэкскурс «Путешествие по Крыму».

А накануне праздника, 19 января, в 12:00, при благоприятных погодных условиях, на вершине горы Ай-Петри состоится торжественное водружение Государственного флага Республики.

В Ялте намерены масштабно отметить День Республики Крым. Приглашают на торжества

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.