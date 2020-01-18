В Ялте намерены масштабно отметить День Республики Крым. Приглашают на торжества

Напомним, День Республики Крым — 20 января. В честь праздника в Ялте состоятся флешмобы, тематические лекции, кинопоказы и выставки.

Мероприятия, посвящённые Дню Республики Крым, пройдут в понедельник во всех населённых пунктах муниципального образования городской округ Ялта, — сообщили в местной администрации.

Основные праздничные мероприятия таковы:

В 11:00 в Ялтинском центре культуры начнётся праздничная трансляция «Прекрасный Крым».

в Ялтинском центре культуры начнётся праздничная трансляция «Прекрасный Крым». В 12:00 посетители Никитского Центра культуры смогут прослушать радиогазету «Крым – наш дом родной!», а в поселковом клубе Кореиза пройдёт показ короткометражного фильма «Наш Крым».

посетители Никитского Центра культуры смогут прослушать радиогазету «Крым – наш дом родной!», а в поселковом клубе Кореиза пройдёт показ короткометражного фильма «Наш Крым». В 13:00 в помещении Ялтинской местной организации Всероссийского общества слепых (ул. Дзержинского, 8) начнётся праздничный концерт «Мой родимый край», в поселковом клубе Симеиза откроется выставка рисунков «Я люблю тебя, мой Крым».

в помещении Ялтинской местной организации Всероссийского общества слепых (ул. Дзержинского, 8) начнётся праздничный концерт «Мой родимый край», в поселковом клубе Симеиза откроется выставка рисунков «Я люблю тебя, мой Крым». В 14:00 в средней школе №12 начнётся мероприятие, посвящённое государственным символам Республики Крым, а в 16:00 сотрудники библиотеки-филиала № 8 им. С.К. Славича приглашают всех желающих на видеоэкскурс «Путешествие по Крыму».

А накануне праздника, 19 января, в 12:00, при благоприятных погодных условиях, на вершине горы Ай-Петри состоится торжественное водружение Государственного флага Республики.