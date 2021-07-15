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В Ялте намерены отремонтировать корпус санатория «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 15.07.2021

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта санатория «Россия» в Ялте.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверили специалисты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт санаторного корпуса №2 – современного четырехэтажного здания общей площадью 1881,94 кв.м. Здесь отремонтируют декоративную отделку фасадов, проведут внутренние отделочные работы, заменят кровельный пирог, дверные и оконные блоки, а также ограждения балконов. Кроме того, в здании обновят напольные покрытия и выполнят другие необходимые работы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документация — АО «Москапстрой».

СПРАВКА: Проект первого корпуса санатория «Россия», оформленного в стиле сталинского ампира, разработал в 1946 году московский архитектор Иван Григорьевич Кузьмин для Министерства тяжелого машиностроения. В 1957-м здравница, расположенная в старинном парке «Чукурлар» недалеко от Ливадийского дворца, приняла первых отдыхающих. С 1960 года санаторий специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата. Постепенно вокруг главного здания построили еще три корпуса.

В Ялте намерены отремонтировать корпус санатория «Россия»

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