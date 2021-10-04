Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Ялте незаконный прокат детских машинок обернулся административным арестом

crimeapress_news

реклама в крыму
 В Ялте незаконный прокат детских машинок обернулся административным арестом
Фото: МВД по РК

В Ялте незаконный прокат детских машинок обернулся административным арестом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:43 04.10.2021

В Ялте за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции местному жителю назначено наказание в виде административного ареста.

Во время ежедневного патрулирования на одной из центральных улиц г. Ялта сотрудники отдела полиции №2 «Ливадийский» выявили 26-летнего молодого человека, который, предположительно, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, предлагая прокат детских машинок за денежное вознаграждение. Стражи порядка обратились к гражданину, чтобы установить правомерность его действий, проверив наличие разрешительных документов, необходимых для оказания коммерческих услуг, — рассказали подробности в МВД по РК.

Молодой человек пояснил, что не получал разрешение от ялтинской администрации. Полиция разъяснила гражданину требования законодательства, но тот на требование прекратить противоправные действия ответил отказом, продолжив осуществлять прокат детских автомобилей.

По данному факту в отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Согласно решению суда, 26-летнему ялтинцу назначено наказание в виде 3 суток административного ареста.

Собранные материалы по возможному осуществлению незаконной предпринимательской деятельности были переданы сотрудникам департамента муниципального контроля администрации Ялты для принятия соответствующего решения.

В Ялте незаконный прокат детских машинок обернулся административным арестом

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.