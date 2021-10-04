 В Ялте незаконный прокат детских машинок обернулся административным арестом

В Ялте за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции местному жителю назначено наказание в виде административного ареста.

Во время ежедневного патрулирования на одной из центральных улиц г. Ялта сотрудники отдела полиции №2 «Ливадийский» выявили 26-летнего молодого человека, который, предположительно, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, предлагая прокат детских машинок за денежное вознаграждение. Стражи порядка обратились к гражданину, чтобы установить правомерность его действий, проверив наличие разрешительных документов, необходимых для оказания коммерческих услуг, — рассказали подробности в МВД по РК.

Молодой человек пояснил, что не получал разрешение от ялтинской администрации. Полиция разъяснила гражданину требования законодательства, но тот на требование прекратить противоправные действия ответил отказом, продолжив осуществлять прокат детских автомобилей.

По данному факту в отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Согласно решению суда, 26-летнему ялтинцу назначено наказание в виде 3 суток административного ареста.

Собранные материалы по возможному осуществлению незаконной предпринимательской деятельности были переданы сотрудникам департамента муниципального контроля администрации Ялты для принятия соответствующего решения.