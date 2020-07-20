В Ялте опровергают слухи о «забитой инфекционке». Официальная информация о «ковиде» на ЮБК

Администрация Ялты, в ответ на множество слухов (в соцсетях) о распространении коронавирусной инфекции на ЮБК, распространила официальную информацию. Приводим ее полностью.

О ситуации с заболеванием новой коронавирусной инфекцией

Семь сотрудников администрации города Ялта, которые тесно контактировали с первым заболевшим (сотрудникос администрации – ред.), были незамедлительно госпитализированы в 7-ю городскую больницу Симферополя, т.к. в инфекционном отделении в Ялте лечатся профильные для этого подразделения больные с учётом сезонности. Состояние их здоровья — удовлетворительное.

Администрацией города, совместно с Территориальным отделом Роспотребнадзора, проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболевания. Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

С целью контроля за общей эпидемиологической ситуацией в регионе администрацией города принят ряд дополнительных постановлений, согласно которым введены правила, касающиеся соблюдения ограничительных мер для работы подведомственных подразделений и территориальных органов региона, направленные на предупреждение заболеваемости, соблюдение дезинфекционного и масочного режима, обязательной ежедневной бесконтактной термометрии, социальной дистанции, ограничения массовых мероприятий, личного приема граждан и перевода работы на дистанционный режим.

Отдел информационной политики администрации города Ялта.

Подведем итоги: все ялтинцы, заболевшие коронавирусом, проходят лечение в Симферополе. К слову, их состояние нормальное. В Ялте же местное инфекционное отделение работает в штатном режиме. Здесь ощущается «сезонный» наплыв больных. К коронавирусу эта история не имеет никакого отношения. Так что не всей информации в соцсетях надо верить.