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В Ялте осуществляют выплаты владельцам аварийного жилья

В Ялте осуществляют выплаты владельцам аварийного жилья

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 18:54 15.10.2021

В этом месяце первые 14 ялтинцев уже получат положенные выплаты. По словам главы администрации города Янины Павленко, это полная компенсация рыночной стоимости жилья, включая дополнительные расходы на переезд и аренду жилья на время поиска недвижимости.

Начинаем осуществлять выплаты владельцам аварийного жилья. Впервые за 15 лет сдвигаем вопрос с мертвой точки. Подписаны соглашения с первыми 14 собственниками. Большинство из них проживали в сгоревшем 10 лет назад доме по улице Кипарисной в поселке Береговое (Кастрополь) и одна семья – в доме №11 по улице Сосновой в Ялте, который также был признан аварийным много лет назад. 

При этом чиновник обращает внимание, что активную работу по переселению жителей из аварийного жилья или выплате денежной компенсации в качестве альтернативы городские власти начали в этом году. В сентябре был получен первый транш – 247 миллионов рублей для тех, кто согласился на получение денежной компенсации.

Всего в Ялте в 17 аварийных домах расположено 190 квартир. 72-м собственникам, уточнила она, по их желанию будет предоставлена компенсация, остальные будут ожидать переселения в новый дом, который планируется построить на ул. Мицко.

Янина Павленко также пояснила, что на выплаты предусмотрены средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета, и поблагодарила за проделанную работу министерство ЖКХ Крыма и ГКУ «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Работу будем продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена полностью, – пообещала глава администрации Ялты.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте осуществляют выплаты владельцам аварийного жилья

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