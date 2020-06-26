В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

Напомним, в России стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один — специальный в Ливадийской больнице.
На всех участках соблюдаются необходимые меры санитарной безопасности: члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты, голосующим вручаются одноразовые маски и авторучки, — отмечают в пресс-службе ялтинской администрации.
Участие в голосовании могут принимать совершеннолетние граждане России, которым необходимо ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»
Голосование длится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы большое количество людей не собиралось на участках одновременно. Участковые избирательные комиссии будут работать в следующем режиме:
- с 08:00 до 20:00 — обеспечение голосования в помещениях избирательных участков
- с 09:00 до 15:00 – выезды для голосования на дому, придомовых территориях, а также на предприятиях (если руководство заказало выезд комиссии).
Член участковой комиссии вправе выдать участнику голосования бюллетень для голосования только после проведения соответствующей проверки и установления факта, что указанный участник голосования не проголосовал в соответствии с настоящим Порядком иным способом.
ГРАФИКИ ВЫЕЗДОВ НА ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ В КАЖДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.
Важно помнить, что одни комиссии полностью сформировали графики, другие ждут инициативы от самих жителей, поэтому если многоквартирного дома нет в графике, но есть желающие выбрать именно такую форму голосования, необходимо также обратиться в свою участковую избирательную комиссию.
ВНИМАНИЕ! 1 июля избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, приём заявок на голосование на дому с 08:00 до 17:00 по телефонам участковых избирательных комиссий. Голосование на придомовых территориях не предусмотрено.
Адреса и телефоны избирательных комиссий
|№
|№ уча
стка
|Месторасположение
|Адрес
|Номер стационарного телефона
|477
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад № » муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298646, г. Ялта, пгт Краснокаменка,
Пер. Школьный, 7
|(3654) 36-34-05
|478
|Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» Кинотеатр
(федеральная)
|298645, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ялтинская, д.15
|(3654) 36-39-90
|479
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гурзуфская средняя школа им.А.С.Пушкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Соловьева, д.30
|(3654) 36-33-22
|480
|Гурзуфский дом культуры
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Артековская, д.12
|(3654) 26-34-09
|481
|Управление делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Гурзуфский»
Клуб санатория
(федеральная)
|298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, д.10
|(3654) 36-38-03
|482
|Общество с ограниченной ответственностью «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль»
Административное здание
(частная)
|298641, г.Ялта, пгт Гурзуф, п.Даниловка, ул.Лесная, д.4
|(3654) 23-93-20
|483
|Никитский центр культуры и досуга
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298648, г.Ялта, пгт Никита, д.12
|(3654) 25-07-31
|484
|Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым. Помещение клуба
|298652, г.Ялта, пгт Восход,9
|(3654) 25-07-03
|485
|Акционерное общество Пансионат «Прибрежный» Актовый зал
(частная)
|298654 г.Ялта, пгт Отрадное, ул.М.Тореза, д.5
|(3654) 25-07-15
|486
|Государственный комитет Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский горно-лесной природный заповедник»
Административное здание
(республиканская)
|298651, г.Ялта, пгт Советское, ул.Долосское шоссе, д.2
|(3654) 23-28-91
|487
|Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Административное здание (республиканская)
|298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.Мира, д.6
|(3654) 23-31-11
|488
|Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж»
Холл здания
(республиканская)
|298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.16 апреля 1944 года, д.19
|(3654) 37-89-21
|489
|Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым
Холл жилого дома
(муниципальная)
|298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.В.Егорова, д.13
|(3654) 23-27-99/А
|490
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская начальная школа № 13» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298635, г.Ялта, ул.Архивная, д.6
|(3654) 23-62-94
|491
|Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Ялта»
(республиканская)
|298604, г.Ялта, ул.Ломоносова, д.27
|(3654) 39-79-40
|492
|Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт»
(республиканская)
|298600, г.Ялта, ул.Рузвельта, д.5
|(3654) 32-86-27
|493
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298600, г.Ялта, ул.Московская, д.19
|(3654) 32-35-74
|494
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ялтинская музыкальная школа им. А.А.Спендиарова» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298600, г.Ялта, ул.Садовая, д.13
|(3654) 32-41-92
|495
|Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Ялта»
(республиканская)
|298612, г.Ялта, ул.Киевская, д.62
|(3654) 23-10-70
|496
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298612, г.Ялта, ул.Ленинградская, д.49
|(3654) 23-08-24
|497
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа «Радуга» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298612, г.Ялта, ул.Руданского, д.45
|(3654) 23-49-70
|498
|Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж»
(республиканская)
|298612, г.Ялта, ул.Московская, д.51
|(3654) 23-38-29
|499
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298603, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.2а
|(3654) 23-27-07
|500
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298612, г.Ялта, ул.Калинникова, д.14
|(3654) 34-30-95
|501
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М.Гребенкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298624, г.Ялта, ул.Казанцева, д.9
|(3654) 34-70-59
|502
|Министерство здравоохранения Республики Крым
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский колледж»
Медицинское отделение
(республиканская)
|298612, г.Ялта, ул.Спендиарова, д.1
|(3654) 34-10-20
|503
|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298612, г.Ялта, ул.Кривошты, д.12
|(3654) 25-51-56
|504
|Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298612, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.32
|(3654) 25-54-19
|505
|Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
(федеральная)
|298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.31
|(3654) 23-53-30
|506
|Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Кирова»
(частная)
|298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.39
|(3654) 23-26-06
|507
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298600, г.Ялта, ул.Боткинская, д.6
|(3654) 32-42-72
|508
|Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника»
(республиканская)
|298604, г.Ялта, ул.Грибоедова, д.3
|(3654) 31-07-09
|509
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.30
|(3654) 26-07-50
|510
|Муниципальное унитарное предприятие «Ялтинский городской пансионат» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298635, г.Ялта, ул.Щербака, д.11, корп.8
|(3654) 26-03-76
|511
|Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного профессионального образования Республики Крым «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РК» Ялтинское отделение
(республиканская)
|298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.56
|(3654) 31-26-37
|512
|АТС № 31 ЦТУ «Юг» Ялта АО «Крымтелеком»
(частная)
|298607, г.Ялта, ул.Суворовская, д.10
|(3654) 26-11-64
|513
|Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Ялтинская школа искусств» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298637, г.Ялта, ул.Кирова, д.113
|(3654) 39-75-51
|514
|Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинский родильный дом» (республиканская)
|298609, г.Ялта, ул.Григорьева, д.38
|(3654) 32-83-93
|515
|Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым
1 этаж жилого дома
(муниципальная)
|298637, г.Ялта, ул.Фурмана, д.4
|(3654) 23-21-70
|516
|Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298637, г.Ялта, ул.Красных партизан, д.26
|(3654) 39-69-02
|517
|Муниципальное казенное учреждение «Городской подростково-молодежный центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298637 г.Ялта, ул.Крупской, д.48
|(3654) 23-23-05
|518
|Медико-санаторное объединение при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан «Санаторий «Узбекистан»
Клуб санатория (частная)
(сокращенно – частное учреждение «Санаторий «Узбекистан»
|298622, г.Ялта, пгт Виноградное, ул.Бахчисарайское шоссе, д.1
|(3654) 31-35-01
|519
|ООО «Курорт Ливадия» (частная)
|298655, г.Ялта, пгт Ливадия, пер.Батурина, д.6
|(3654) 26-12-75 Установка на период референдум
|520
|Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Клинический специализированный санаторий «Симеиз»
(республиканская)
|298622, г.Ялта, пгт Ливадия, п.Высокогорное, ул.Лесная, д.13
|(3654) 26-08-36 Установка на период референдум
|521
|Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда»
(федеральная)
|298655,г. Ялта, пгт Ореанда, д.12
|(3654) 31-55-83
|522
|Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Курпаты» Управления делами Президента Российской Федерации Холл корпуса № 3
(федеральная)
|298656, г.Ялта, пгт Курпаты, ул.Алупкинское шоссе, д.12
|(3654) 24-83-24
|523
|Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы Российской Федерации»
Клуб-столовая санатория
(федеральная)
|298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Алупкинское шоссе, д.13
|(3654) 23-80-76
|524
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская начальная общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Маратовская, д.14
|(3654) 24-16-81
|525
|Библиотека-филиал № 4
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Гаспринская поселковая библиотека (муниципальная)
|298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.М.Горького, д.10
|(3654) 24-19-79
|526
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская средняя школа № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298668, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Мира, д.5
|(3654) 24-62-34
|527
|Министерство экономического развития Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Ай-Тодор» Веранда (республиканская)
|298660, г.Ялта пгт Гаспра, ул.Севастопольское шоссе, д.8
|(3654) 24-11-11
|528
|Государственное казенное учреждение «Санаторий «Победа» Федеральной таможенной службы Российской Федерации» Филиал «Ясная Поляна» (кафе «Александрия»)
(федеральная)
|298660, г.Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, д.52
|(3654) 23-93-87
|529
|Кореизский поселковый клуб
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298670, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Севастопольское шоссе, д.4
|(3654) 24-23-24
|530
|Министерство курортов и туризма Республики Крым
Акционерное общество «Санаторий «Мисхор»
(республиканская)
|298671, г.Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.9
|(3654) 24-38-70
|531
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алупкинская средняя школа № 1 им. Амет-Хана Султана» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Братьев Говыриных, д.2А
|(3654) 72-12-30
|532
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.Калинина, д.22
|(3654) 72-14-41
|533
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алупкинская средняя школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.Ленина, д.52
|(3654) 72-10-35
|534
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-интернат»
Актовый зал
(республиканская)
|298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Олега Кошевого, д.2
|(3654) 72-57-79
|535
|Симеизский поселковый клуб
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298680, г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, д.48
|(3654) 24-01-10
|536
|Клуб поселка Голубой Залив
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298680, г.Ялта, пгт Голубой залив, ул.Ароматная, д.6
|(3654) 23-35-26
|537
|Библиотека-филиал №16
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Оползневая сельская библиотека (муниципальная)
|298685, г.Ялта, пгт Симеиз, п.Оползневое, ул.
Севастопольское шоссе, д.11
|(3654) 23-70-10
|538
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симеизская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298688, г.Ялта, пгт Симеиз, ул. Шулейкина, д.14
|(3654) 23-70-72
|539
|Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым
Центр досуга (цокольный этаж жилого дома)
(муниципальная)
|298683, г.Ялта, пгт Парковое, ул.Парковое шоссе, д.2
|(3654) 24-92-71
|540
|ООО «Ай-Панда-Тур» здание столовой.
|298687, г.Ялта, пгт Береговое, Кипарисная, 40-а
|(3654)24-90-26_ Установка на период референдума
|541
|Товарищество собственников жилья «Мелласъ» Клуб (1 этаж жилого дома) (частная)
|298692, г.Ялта, пгт Санаторное, ул.Гагарина, д.3
|(3654) 25-18-68
|542
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Форосская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298690, г.Ялта, пгт Форос, ул.Терлецкого, д.15
|(3654) 25-22-36
|543
|Клуб поселка Олива
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
(муниципальная)
|298691, г.Ялта, поселок Олива, ул.Октябрьская, д.4
|(3654) 24-90-10
|544
|Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская городская больница № 1» (республиканская)
|298655, г.Ялта, пгт Ливадия, ул.
Севастопольское шоссе, д.2
|(3654) 31-25-61
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