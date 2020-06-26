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В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 11:59 26.06.2020

Напомним, в России стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один — специальный в Ливадийской больнице.

На всех участках соблюдаются необходимые меры санитарной безопасности: члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты, голосующим вручаются одноразовые маски и авторучки, — отмечают в пресс-службе ялтинской администрации.

В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

Участие в голосовании могут принимать совершеннолетние граждане России, которым необходимо ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»

Голосование длится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы большое количество людей не собиралось на участках одновременно. Участковые избирательные комиссии будут работать в следующем режиме:

  • с 08:00 до 20:00 — обеспечение голосования в помещениях избирательных участков
  • с 09:00 до 15:00 – выезды для голосования на дому, придомовых территориях, а также на предприятиях (если руководство заказало выезд комиссии).

Член участковой комиссии вправе выдать участнику голосования бюллетень для голосования только после проведения соответствующей проверки и установления факта, что указанный участник голосования не проголосовал в соответствии с настоящим Порядком иным способом.

ГРАФИКИ ВЫЕЗДОВ НА ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ В КАЖДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.

Важно помнить, что одни комиссии полностью сформировали графики, другие ждут инициативы от самих жителей, поэтому если многоквартирного дома нет в графике, но есть желающие выбрать именно такую форму голосования, необходимо также обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

ВНИМАНИЕ! 1 июля избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, приём заявок на голосование на дому с 08:00 до 17:00 по телефонам участковых избирательных комиссий. Голосование на придомовых территориях не предусмотрено.

Адреса и телефоны избирательных комиссий

№ уча

стка

МесторасположениеАдресНомер стационарного телефона
477

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад № » муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

 

298646, г. Ялта, пгт Краснокаменка,

Пер. Школьный, 7

 

(3654) 36-34-05

 

 

478Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» Кинотеатр

(федеральная)

298645, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ялтинская, д.15

 

(3654) 36-39-90
479Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гурзуфская средняя школа им.А.С.Пушкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Соловьева, д.30

 

(3654) 36-33-22
480Гурзуфский дом культуры

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Артековская, д.12

 

(3654) 26-34-09
481Управление делами Президента Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Гурзуфский»

Клуб санатория

(федеральная)

298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, д.10

 

(3654) 36-38-03
482Общество с ограниченной ответственностью «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль»

Административное здание

(частная)

298641, г.Ялта, пгт Гурзуф, п.Даниловка, ул.Лесная, д.4(3654) 23-93-20
483Никитский центр культуры и досуга

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298648, г.Ялта, пгт Никита, д.12

 

(3654) 25-07-31
484Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым. Помещение клуба298652, г.Ялта, пгт Восход,9

 

(3654) 25-07-03
485Акционерное общество Пансионат «Прибрежный» Актовый зал

(частная)

298654 г.Ялта, пгт Отрадное, ул.М.Тореза, д.5(3654) 25-07-15

 

486Государственный комитет Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский горно-лесной природный заповедник»

Административное здание

(республиканская)

298651, г.Ялта, пгт Советское, ул.Долосское шоссе, д.2

 

(3654) 23-28-91
487Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Административное здание (республиканская)298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.Мира, д.6

 

(3654) 23-31-11

 

488Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж»

Холл здания

(республиканская)

298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.16 апреля 1944 года, д.19

 

(3654) 37-89-21

 

 

489Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым

Холл жилого дома

(муниципальная)

298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.В.Егорова, д.13

 

(3654) 23-27-99/А

 

490Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская начальная школа № 13» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298635, г.Ялта, ул.Архивная, д.6

 

(3654) 23-62-94

 

491Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Ялта»

(республиканская)

298604, г.Ялта, ул.Ломоносова, д.27

 

(3654) 39-79-40

 

 

492Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт»

(республиканская)

298600, г.Ялта, ул.Рузвельта, д.5

 

(3654) 32-86-27

 

493Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298600, г.Ялта, ул.Московская, д.19

 

(3654) 32-35-74

 

494Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение

дополнительного образования «Ялтинская музыкальная школа им. А.А.Спендиарова» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298600, г.Ялта, ул.Садовая, д.13

 

(3654) 32-41-92

 

495Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Ялта»

(республиканская)

298612, г.Ялта, ул.Киевская, д.62

 

(3654) 23-10-70

 

496Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298612, г.Ялта, ул.Ленинградская, д.49

 

(3654) 23-08-24

 

497Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа «Радуга» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298612, г.Ялта, ул.Руданского, д.45

 

(3654) 23-49-70

 

498Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж»

(республиканская)

298612, г.Ялта, ул.Московская, д.51

 

(3654) 23-38-29

 

499Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298603, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.2а

 

(3654) 23-27-07

 

500Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298612, г.Ялта, ул.Калинникова, д.14

 

(3654) 34-30-95

 

501Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М.Гребенкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298624, г.Ялта, ул.Казанцева, д.9

 

(3654) 34-70-59

 

502Министерство здравоохранения Республики Крым

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский колледж»

Медицинское отделение

(республиканская)

298612, г.Ялта, ул.Спендиарова, д.1

 

(3654) 34-10-20

 

 

503Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298612, г.Ялта, ул.Кривошты, д.12

 

(3654) 25-51-56

 

504Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298612, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.32

 

(3654) 25-54-19

 

505Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства  и виноделия «Магарач» РАН»

(федеральная)

298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.31

 

(3654) 23-53-30

 

506Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Кирова»

(частная)

298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.39

 

(3654) 23-26-06

 

507Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя школа №  6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298600, г.Ялта, ул.Боткинская, д.6

 

(3654) 32-42-72

 

508Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника»

(республиканская)

298604, г.Ялта, ул.Грибоедова, д.3

 

(3654) 31-07-09

 

509Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.30

 

(3654) 26-07-50

 

510Муниципальное унитарное предприятие «Ялтинский городской пансионат» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298635, г.Ялта, ул.Щербака, д.11, корп.8

 

(3654) 26-03-76
511Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного профессионального образования Республики Крым «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РК» Ялтинское отделение

(республиканская)

298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.56

 

(3654) 31-26-37

 

512АТС № 31 ЦТУ «Юг» Ялта АО  «Крымтелеком»

(частная)

298607, г.Ялта, ул.Суворовская, д.10

 

(3654) 26-11-64

 

513Муниципальное казенное образовательное учреждение

дополнительного образования «Ялтинская школа искусств» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298637, г.Ялта, ул.Кирова, д.113

 

(3654) 39-75-51

 

514Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинский родильный дом» (республиканская)298609, г.Ялта, ул.Григорьева, д.38

 

(3654) 32-83-93

 

515Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым

1 этаж жилого дома

(муниципальная)

298637, г.Ялта, ул.Фурмана, д.4

 

(3654) 23-21-70

 

516Муниципальное унитарное предприятие  «Ремонтно-эксплуатационная организация № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298637, г.Ялта, ул.Красных партизан, д.26

 

(3654) 39-69-02

 

517Муниципальное казенное учреждение «Городской подростково-молодежный центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298637 г.Ялта, ул.Крупской, д.48

 

(3654) 23-23-05

 

518Медико-санаторное объединение при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан «Санаторий «Узбекистан»

Клуб санатория (частная)

(сокращенно – частное учреждение «Санаторий «Узбекистан»

298622, г.Ялта, пгт Виноградное, ул.Бахчисарайское шоссе, д.1

 

(3654) 31-35-01

 

519ООО «Курорт Ливадия» (частная)298655, г.Ялта, пгт Ливадия, пер.Батурина, д.6(3654) 26-12-75  Установка на период референдум

 

520Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Клинический специализированный санаторий «Симеиз»

(республиканская)

298622, г.Ялта, пгт Ливадия, п.Высокогорное, ул.Лесная, д.13

 

(3654)  26-08-36 Установка на период референдум
521Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда»

(федеральная)

298655,г. Ялта, пгт Ореанда, д.12

 

(3654) 31-55-83
522Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Курпаты» Управления делами Президента Российской Федерации Холл корпуса № 3

(федеральная)

298656, г.Ялта, пгт Курпаты, ул.Алупкинское шоссе, д.12

 

(3654) 24-83-24
523Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы Российской Федерации»

Клуб-столовая санатория

(федеральная)

298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Алупкинское шоссе, д.13

 

(3654) 23-80-76
524Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская начальная общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Маратовская, д.14

 

(3654) 24-16-81
525Библиотека-филиал № 4

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Гаспринская поселковая библиотека  (муниципальная)

298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.М.Горького, д.10

 

(3654) 24-19-79
526Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская средняя школа № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298668, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Мира, д.5

 

(3654) 24-62-34
527Министерство экономического развития Республики Крым

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Ай-Тодор» Веранда (республиканская)

298660, г.Ялта пгт Гаспра, ул.Севастопольское шоссе, д.8(3654) 24-11-11
528Государственное казенное учреждение  «Санаторий «Победа» Федеральной таможенной службы Российской Федерации» Филиал «Ясная Поляна» (кафе «Александрия»)

(федеральная)

298660, г.Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, д.52

 

(3654) 23-93-87
529Кореизский поселковый клуб

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298670, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Севастопольское шоссе, д.4

 

(3654) 24-23-24
530Министерство курортов и туризма Республики Крым

Акционерное общество «Санаторий «Мисхор»

(республиканская)

298671, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.  Алупкинское шоссе, д.9

 

(3654) 24-38-70
531Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Алупкинская средняя школа № 1 им. Амет-Хана Султана» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Братьев Говыриных, д.2А

 

(3654) 72-12-30
532Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.Калинина, д.22

 

(3654) 72-14-41
533Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Алупкинская средняя школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.Ленина, д.52

 

(3654) 72-10-35
534Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-интернат»

Актовый зал

(республиканская)

298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Олега Кошевого, д.2

 

(3654) 72-57-79
535Симеизский поселковый клуб

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298680, г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, д.48

 

(3654) 24-01-10
536Клуб поселка Голубой Залив

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298680, г.Ялта, пгт Голубой залив, ул.Ароматная, д.6

 

 

(3654) 23-35-26
537Библиотека-филиал №16

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Оползневая сельская библиотека  (муниципальная)

298685, г.Ялта, пгт Симеиз, п.Оползневое, ул.

Севастопольское шоссе, д.11

 

(3654) 23-70-10
538Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симеизская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298688, г.Ялта, пгт Симеиз, ул. Шулейкина, д.14

 

(3654) 23-70-72
539Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым

Центр досуга (цокольный этаж жилого дома)

(муниципальная)

298683, г.Ялта,  пгт Парковое, ул.Парковое шоссе, д.2

 

(3654) 24-92-71
540ООО «Ай-Панда-Тур» здание столовой.

 

298687, г.Ялта,  пгт Береговое,  Кипарисная, 40-а(3654)24-90-26_  Установка на период референдума
541Товарищество собственников жилья «Мелласъ» Клуб (1 этаж жилого дома) (частная)298692, г.Ялта, пгт Санаторное, ул.Гагарина, д.3(3654) 25-18-68
542Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Форосская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298690, г.Ялта, пгт Форос, ул.Терлецкого, д.15

 

(3654) 25-22-36
543Клуб поселка Олива

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

(муниципальная)

298691, г.Ялта, поселок Олива, ул.Октябрьская, д.4

 

(3654) 24-90-10
544Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская городская больница № 1» (республиканская)298655, г.Ялта, пгт Ливадия, ул.

Севастопольское шоссе, д.2

 

(3654) 31-25-61

 

 

В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

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