В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один специальный. Адреса и телефоны

Напомним, в России стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В Ялте открылись все 67 избирательных участков и один — специальный в Ливадийской больнице.

На всех участках соблюдаются необходимые меры санитарной безопасности: члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты, голосующим вручаются одноразовые маски и авторучки, — отмечают в пресс-службе ялтинской администрации.

Участие в голосовании могут принимать совершеннолетние граждане России, которым необходимо ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»

Голосование длится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы большое количество людей не собиралось на участках одновременно. Участковые избирательные комиссии будут работать в следующем режиме:

с 08:00 до 20:00 — обеспечение голосования в помещениях избирательных участков

с 09:00 до 15:00 – выезды для голосования на дому, придомовых территориях, а также на предприятиях (если руководство заказало выезд комиссии).

Член участковой комиссии вправе выдать участнику голосования бюллетень для голосования только после проведения соответствующей проверки и установления факта, что указанный участник голосования не проголосовал в соответствии с настоящим Порядком иным способом.

ГРАФИКИ ВЫЕЗДОВ НА ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ В КАЖДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.

Важно помнить, что одни комиссии полностью сформировали графики, другие ждут инициативы от самих жителей, поэтому если многоквартирного дома нет в графике, но есть желающие выбрать именно такую форму голосования, необходимо также обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

ВНИМАНИЕ! 1 июля избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, приём заявок на голосование на дому с 08:00 до 17:00 по телефонам участковых избирательных комиссий. Голосование на придомовых территориях не предусмотрено.

Адреса и телефоны избирательных комиссий

№ № уча стка Месторасположение Адрес Номер стационарного телефона 477 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад № » муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298646, г. Ялта, пгт Краснокаменка, Пер. Школьный, 7 (3654) 36-34-05 478 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» Кинотеатр (федеральная) 298645, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ялтинская, д.15 (3654) 36-39-90 479 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гурзуфская средняя школа им.А.С.Пушкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Соловьева, д.30 (3654) 36-33-22 480 Гурзуфский дом культуры Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Артековская, д.12 (3654) 26-34-09 481 Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Гурзуфский» Клуб санатория (федеральная) 298640, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, д.10 (3654) 36-38-03 482 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль» Административное здание (частная) 298641, г.Ялта, пгт Гурзуф, п.Даниловка, ул.Лесная, д.4 (3654) 23-93-20 483 Никитский центр культуры и досуга Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298648, г.Ялта, пгт Никита, д.12 (3654) 25-07-31 484 Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым. Помещение клуба 298652, г.Ялта, пгт Восход,9 (3654) 25-07-03 485 Акционерное общество Пансионат «Прибрежный» Актовый зал (частная) 298654 г.Ялта, пгт Отрадное, ул.М.Тореза, д.5 (3654) 25-07-15 486 Государственный комитет Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» Административное здание (республиканская) 298651, г.Ялта, пгт Советское, ул.Долосское шоссе, д.2 (3654) 23-28-91 487 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Административное здание (республиканская) 298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.Мира, д.6 (3654) 23-31-11 488 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж» Холл здания (республиканская) 298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.16 апреля 1944 года, д.19 (3654) 37-89-21 489 Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым Холл жилого дома (муниципальная) 298650, г.Ялта, пгт Массандра, ул.В.Егорова, д.13 (3654) 23-27-99/А 490 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская начальная школа № 13» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298635, г.Ялта, ул.Архивная, д.6 (3654) 23-62-94 491 Министерство труда и социальной защиты Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Ялта» (республиканская) 298604, г.Ялта, ул.Ломоносова, д.27 (3654) 39-79-40 492 Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт» (республиканская) 298600, г.Ялта, ул.Рузвельта, д.5 (3654) 32-86-27 493 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298600, г.Ялта, ул.Московская, д.19 (3654) 32-35-74 494 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Ялтинская музыкальная школа им. А.А.Спендиарова» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298600, г.Ялта, ул.Садовая, д.13 (3654) 32-41-92 495 Министерство труда и социальной защиты Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Ялта» (республиканская) 298612, г.Ялта, ул.Киевская, д.62 (3654) 23-10-70 496 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298612, г.Ялта, ул.Ленинградская, д.49 (3654) 23-08-24 497 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа «Радуга» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298612, г.Ялта, ул.Руданского, д.45 (3654) 23-49-70 498 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж» (республиканская) 298612, г.Ялта, ул.Московская, д.51 (3654) 23-38-29 499 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298603, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.2а (3654) 23-27-07 500 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 10» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298612, г.Ялта, ул.Калинникова, д.14 (3654) 34-30-95 501 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М.Гребенкина» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298624, г.Ялта, ул.Казанцева, д.9 (3654) 34-70-59 502 Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский колледж» Медицинское отделение (республиканская) 298612, г.Ялта, ул.Спендиарова, д.1 (3654) 34-10-20 503 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298612, г.Ялта, ул.Кривошты, д.12 (3654) 25-51-56 504 Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298612, г.Ялта, ул.Южнобережное шоссе, д.32 (3654) 25-54-19 505 Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» (федеральная) 298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.31 (3654) 23-53-30 506 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Кирова» (частная) 298600, г.Ялта, ул.Кирова, д.39 (3654) 23-26-06 507 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298600, г.Ялта, ул.Боткинская, д.6 (3654) 32-42-72 508 Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника» (республиканская) 298604, г.Ялта, ул.Грибоедова, д.3 (3654) 31-07-09 509 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.30 (3654) 26-07-50 510 Муниципальное унитарное предприятие «Ялтинский городской пансионат» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298635, г.Ялта, ул.Щербака, д.11, корп.8 (3654) 26-03-76 511 Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного профессионального образования Республики Крым «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РК» Ялтинское отделение (республиканская) 298607, г.Ялта, ул.Красноармейская, д.56 (3654) 31-26-37 512 АТС № 31 ЦТУ «Юг» Ялта АО «Крымтелеком» (частная) 298607, г.Ялта, ул.Суворовская, д.10 (3654) 26-11-64 513 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Ялтинская школа искусств» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298637, г.Ялта, ул.Кирова, д.113 (3654) 39-75-51 514 Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинский родильный дом» (республиканская) 298609, г.Ялта, ул.Григорьева, д.38 (3654) 32-83-93 515 Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым 1 этаж жилого дома (муниципальная) 298637, г.Ялта, ул.Фурмана, д.4 (3654) 23-21-70 516 Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298637, г.Ялта, ул.Красных партизан, д.26 (3654) 39-69-02 517 Муниципальное казенное учреждение «Городской подростково-молодежный центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298637 г.Ялта, ул.Крупской, д.48 (3654) 23-23-05 518 Медико-санаторное объединение при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан «Санаторий «Узбекистан» Клуб санатория (частная) (сокращенно – частное учреждение «Санаторий «Узбекистан» 298622, г.Ялта, пгт Виноградное, ул.Бахчисарайское шоссе, д.1 (3654) 31-35-01 519 ООО «Курорт Ливадия» (частная) 298655, г.Ялта, пгт Ливадия, пер.Батурина, д.6 (3654) 26-12-75 Установка на период референдум 520 Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Клинический специализированный санаторий «Симеиз» (республиканская) 298622, г.Ялта, пгт Ливадия, п.Высокогорное, ул.Лесная, д.13 (3654) 26-08-36 Установка на период референдум 521 Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда» (федеральная) 298655,г. Ялта, пгт Ореанда, д.12 (3654) 31-55-83 522 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Курпаты» Управления делами Президента Российской Федерации Холл корпуса № 3 (федеральная) 298656, г.Ялта, пгт Курпаты, ул.Алупкинское шоссе, д.12 (3654) 24-83-24 523 Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы Российской Федерации» Клуб-столовая санатория (федеральная) 298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Алупкинское шоссе, д.13 (3654) 23-80-76 524 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская начальная общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Маратовская, д.14 (3654) 24-16-81 525 Библиотека-филиал № 4 Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым Гаспринская поселковая библиотека (муниципальная) 298662, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.М.Горького, д.10 (3654) 24-19-79 526 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаспринская средняя школа № 1» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298668, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Мира, д.5 (3654) 24-62-34 527 Министерство экономического развития Республики Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Ай-Тодор» Веранда (республиканская) 298660, г.Ялта пгт Гаспра, ул.Севастопольское шоссе, д.8 (3654) 24-11-11 528 Государственное казенное учреждение «Санаторий «Победа» Федеральной таможенной службы Российской Федерации» Филиал «Ясная Поляна» (кафе «Александрия») (федеральная) 298660, г.Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, д.52 (3654) 23-93-87 529 Кореизский поселковый клуб Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298670, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Севастопольское шоссе, д.4 (3654) 24-23-24 530 Министерство курортов и туризма Республики Крым Акционерное общество «Санаторий «Мисхор» (республиканская) 298671, г.Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.9 (3654) 24-38-70 531 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алупкинская средняя школа № 1 им. Амет-Хана Султана» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Братьев Говыриных, д.2А (3654) 72-12-30 532 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298676, г.Ялта, г.Алупка, ул.Калинина, д.22 (3654) 72-14-41 533 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алупкинская средняя школа № 2» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.Ленина, д.52 (3654) 72-10-35 534 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-интернат» Актовый зал (республиканская) 298677, г.Ялта, г.Алупка, ул.им. Олега Кошевого, д.2 (3654) 72-57-79 535 Симеизский поселковый клуб Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298680, г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, д.48 (3654) 24-01-10 536 Клуб поселка Голубой Залив Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298680, г.Ялта, пгт Голубой залив, ул.Ароматная, д.6 (3654) 23-35-26 537 Библиотека-филиал №16 Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым Оползневая сельская библиотека (муниципальная) 298685, г.Ялта, пгт Симеиз, п.Оползневое, ул. Севастопольское шоссе, д.11 (3654) 23-70-10 538 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симеизская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298688, г.Ялта, пгт Симеиз, ул. Шулейкина, д.14 (3654) 23-70-72 539 Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым Центр досуга (цокольный этаж жилого дома) (муниципальная) 298683, г.Ялта, пгт Парковое, ул.Парковое шоссе, д.2 (3654) 24-92-71 540 ООО «Ай-Панда-Тур» здание столовой. 298687, г.Ялта, пгт Береговое, Кипарисная, 40-а (3654)24-90-26_ Установка на период референдума 541 Товарищество собственников жилья «Мелласъ» Клуб (1 этаж жилого дома) (частная) 298692, г.Ялта, пгт Санаторное, ул.Гагарина, д.3 (3654) 25-18-68 542 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Форосская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298690, г.Ялта, пгт Форос, ул.Терлецкого, д.15 (3654) 25-22-36 543 Клуб поселка Олива Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (муниципальная) 298691, г.Ялта, поселок Олива, ул.Октябрьская, д.4 (3654) 24-90-10 544 Министерство здравоохранения Республики Крым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская городская больница № 1» (республиканская) 298655, г.Ялта, пгт Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, д.2 (3654) 31-25-61