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В Ялте - Открытый турнир по настольному теннису на призы президента ФНТРК

В Ялте — Открытый турнир по настольному теннису на призы президента ФНТРК

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:23 04.08.2021

В предстоящий уик-энд, 7 и 8 августа, в Ялте на базе муниципальной спортшколы (ЮБШ, 32) пройдет традиционный турнир по настольному теннису на призы президента Федерации настольного тенниса РК.

В нем смогут принять участие как крымские спортсмены, так и гости полуострова. По информации официального сайта ФНТРК, победителей определят в двух возрастных группах – среди взрослых теннисистов (мужчины и женщины), а также среди юношей и девушек 2004 г. р. и младше, — сообщает «Крымский спорт».

В субботу, 7 августа, будет соревноваться молодежь, в воскресенье, 8 августа, – взрослые участники. Начало баталий (в каждый из дней) – в 9.30. Призовой фонд соревнований – 40 тыс. рублей. Главный судья турнира – Татьяна Кровякова.

В Ялте - Открытый турнир по настольному теннису на призы президента ФНТРК

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