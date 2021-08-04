В Ялте отремонтируют 62 двора, что пострадали во время июньского потопа

В Ялте на 2022 год запланирован ремонт 62 дворов, пострадавших от июньского потопа.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, изначально в списке «на ремонт» таких дворов было 51. После дополнительного обследования добавилось еще 11. Наибольшее количество объектов — на улицах Кривошты, Вергасова, Киевской.

На проектирование из местного бюджета планируем выделение 34 миллионов, средства на сам ремонт будут запрашиваться из федерального бюджета, — сказала Янина Павленко.

Объекты, подлежащие ремонту вследствие ЧС, определялись комиссионно специалистами министерств строительства и архитектуры и ЖКХ Республики Крым, ГКУ «Инвестстртой», а также сотрудниками администрации Ялты, управляющих компаний и депутатами городского совета.

Перечень пострадавших в ЧС дворовых территорий:

г. Ялта, ул. Бирюкова, дом 8

г. Ялта, ул. Бирюкова, дом 10

г. Ялта, ул. Бирюкова, дом 36

г. Ялта, ул. Вергасова, д. 1, д. 3

г. Ялта, ул. Горького, д. 21

г. Ялта, ул. Горького, д. 23

г. Ялта, ул. Григорьева, д. 46

г. Ялта, ул. Киевская, дом 38

г. Ялта, ул. Киевская, дом 78

г. Ялта, ул. Киевская, д. 80, д. 82

г. Ялта, ул. Киевская, д. 84

г. Ялта, ул. Киевская д. 86, д. 88

г. Ялта, ул. Кирова, дом 32

г. Ялта, ул. Кирова, дом 81 (вместо д. 83)

г. Ялта, ул. Красных Партизан, дом 26

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 1

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 2

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 4

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 6

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 7, д. 9

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 10

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 11

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 13

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 14

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 15

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 16

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 17

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 19

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 21

г. Ялта, ул. Кривошты, д. 25

г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 31

г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 53

г. Ялта, ул. Сеченова, дом 13

г. Ялта, ул. Тимирязева, дом 45

г. Ялта, ул. Халтурина, д. 28

г. Ялта, ул. Халтурина, дом 35, 27/ пер. Халтурина д. 20

г. Ялта, ул Пионерская, 12

г. о. Ялта, г. Алупка, ул. Западная, 22, 24

г. о. Ялта, г. Алупка, ул. Западная, 16

г. о. Ялта, пгт Восход, ул. Горная, 9

г. о. Ялта, пгт Восход, ул. Горная, 23, 24

г. о. Ялта, пгт Гаспра, ул. Н.Тамарлы, 1

г. о. Ялта, пгт Гаспра, ул. Н.Тамарлы, 3

г. о. Ялта, пгт Гаспра, ул. Н.Тамарлы, 5

г. о. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, 19

г. о. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, 21

г. о. Ялта, пгт Голубой залив, ул. Шайна, 36

г. о. Ялта, пгт Голубой залив, ул. Шайна, 38

г. о. Ялта, пгт Кореиз, ул. Южная, 56

г. о. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 1

г. о. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 2

г. о. Ялта, пгт Симеиз, ул. Голубая, 1

г.Ялта, ул.Кривошты, 3, 5

г.Ялта, ул.Киевская, 40

г.Ялта, пер.Халтурина, 22

г.Ялта, пер.Халтурина, 18

г.Ялта, пер.Халтурина, 23,25,27,29

г.Ялта, ул.Фурмана, 4

г.Ялта, ул.Боткинская, 1а,б,в, 3б/Пушкинская 5

г.Ялта, ул.Прибрежная, 3,1, пер.Тупой, 3

пгт.Кореиз, пер.Предгорный, 10

г.Ялта, ул.Строителей, 3.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.