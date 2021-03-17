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 В Ялте пьяный водитель «Suzuki» пытался скрыться с места ДТП
Фото: ВК

В Ялте пьяный водитель «Suzuki» пытался скрыться с места ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:22 17.03.2021

В Ялте на ул. Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля «Suzuki» и «Daewoo». По сведениям очевидцев, водитель автомобиля «Suzuki» находился в состоянии сильного опьянения и пытался скрыться с места ДТП. Видео «истории» — ЗДЕСЬ.

На место правонарушения незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Ялта. Сотрудники полиции задержали правонарушителя, который пытался уехать на своем автомобиле. После длительного разбирательства на месте происшествия водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат показал превышение допустимой нормы в шесть раз, — сообщили в МВД по РК.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Административные материалы направлены в суд, где будет решаться вопрос о лишении водителя права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции предупреждают:

Вождение в нетрезвом виде — одно из самых злостных нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказание вполне справедливое — лишение прав и крупный денежный штраф.

 

В Ялте пьяный водитель «Suzuki» пытался скрыться с места ДТП

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