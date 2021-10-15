В Ялте появятся три новых детских сада

Один из детских садов, как уточнила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко, будет построен «с нуля», а еще два откроются в зданиях, прошедших капитальный ремонт

Впервые за многие годы строим «с нуля» новый детский сад на 230 мест на пустыре на пересечении улиц Сеченова и Достоевского. Здесь уже идут подготовительные работы, а полностью завершить строительство подрядчик должен до конца следующего года, – заявила Янина Павленко.

Также, по информации главы администрации города, к открытию после капитального ремонта в следующем году готовится детский сад «Ивушка», на котором за нарушение сроков проведения работ пришлось заменить подрядчика.

На сегодня почти сделаны ремонт кровли и фасадные работы. Осталось навести красоту внутри здания и на прилегающей территории. Сроки сдачи проекта несколько сдвинулись, так как пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком, который, увы, серьезно затянул процесс. Но новый контракт заключен. Надеюсь, этот подрядчик завершит работы качественно и в срок, – говорит чиновник.

Еще один детсад на 100 мест, добавила глава администрации Ялты, разместится в здании бывшей начальной школы на улице Красноармейской, 39. Она также напомнила, что, первоначально на капремонт было предусмотрено 147 млн рублей, однако в проекте не учли дорогостоящие противооползневые работы. В результате стоимость строительно-монтажных работ с учетом инженерной защиты выросла до 360 млн рублей.

Это самый беспрецедентный по стоимости ремонтных работ случай не только в Ялте, но и во всем Крыму. Сумма серьезная, но этот объект очень важен для жителей микрорайона, так как свободной земли здесь нет, – отмечает Янина Павленко.

Кроме этого, по ее словам, в следующем году будет проведен капремонт дошкольного учреждения в Васильевке на улице Братьев Просмушкиных:

Уже подготовлена проектно-сметная документация, проходим экспертизу. А в 2022 году работы завершим, включая благоустройство территории.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта