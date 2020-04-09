В Ялте полицейские в короткие сроки раскрыли разбой

В Ялте в полицию поступило сообщение о совершенном разбойном нападении.Неизвестный мужчина вошел в пункт выдачи заказов одной из компаний и, угрожая работникам расправой, потребовал отдать имеющие деньги. Набралось не много, но преступнику «хваило». Открыто похитив 5 тысяч рублей, злоумышленник с места преступления скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан 35-летний житель Ялты. От гражданина поступила явка с повинной. Угрожал он работникам организации, с его слов, зажигалкой в виде пистолета, которую в дальнейшем выбросил, а похищенные деньги потратил на личные нужды.Ранее мужчина не судим, в поле зрения полиции не попадал, — сообщили в МВД по РК.

Но «зажигалки» и 5 тысяч рублей хватит для реального и немалого срока. По ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Гражданин задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса РФ (по подозрению в совершении преступления).