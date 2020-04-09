Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Ялте полицейские в короткие сроки раскрыли разбой

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялте полицейские в короткие сроки раскрыли разбой
Фото: ВК

В Ялте полицейские в короткие сроки раскрыли разбой

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:14 09.04.2020

В Ялте в полицию поступило сообщение о совершенном разбойном нападении.Неизвестный мужчина вошел в пункт выдачи заказов одной из компаний и, угрожая работникам расправой, потребовал отдать имеющие деньги. Набралось не много, но преступнику «хваило». Открыто похитив 5 тысяч рублей, злоумышленник с места преступления скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан 35-летний житель Ялты. От гражданина поступила явка с повинной. Угрожал он работникам организации, с его слов, зажигалкой в виде пистолета, которую в дальнейшем выбросил, а похищенные деньги потратил на личные нужды.Ранее мужчина не судим, в поле зрения полиции не попадал, — сообщили в МВД по РК.

Но «зажигалки» и 5 тысяч  рублей хватит для реального и немалого срока. По ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Гражданин задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса РФ (по подозрению в совершении преступления).

В Ялте полицейские в короткие сроки раскрыли разбой

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.