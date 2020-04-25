Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Ялте полицейские задержали пенсионерку — любительницу марихуаны

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялте полицейские задержали пенсионерку - любительницу марихуаны

В Ялте полицейские задержали пенсионерку — любительницу марихуаны

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:31 25.04.2020

В ходе реализации оперативного мероприятия сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Ялте был проведен осмотр по месту жительства 66-летней жительницы пригорода Ялты.

В жилом помещении оперативники обнаружили 10 полимерных пакетиков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также электронные весы и фасовочный материал. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, обнаруженное у пенсионерки вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) общей массой 10,8 грамма. Установлено, что ранее пожилая гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В прошлый раз судом ей было назначено наказание в виде штрафа. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала сотрудникам полиции, что наркотическое средство приобрела и хранила для личного употребления, без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем отдела полиции «Алупкинский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте полицейские задержали пенсионерку - любительницу марихуаны

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.