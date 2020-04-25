В Ялте полицейские задержали пенсионерку — любительницу марихуаны

В ходе реализации оперативного мероприятия сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Ялте был проведен осмотр по месту жительства 66-летней жительницы пригорода Ялты.

В жилом помещении оперативники обнаружили 10 полимерных пакетиков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также электронные весы и фасовочный материал. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, обнаруженное у пенсионерки вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) общей массой 10,8 грамма. Установлено, что ранее пожилая гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В прошлый раз судом ей было назначено наказание в виде штрафа. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала сотрудникам полиции, что наркотическое средство приобрела и хранила для личного употребления, без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем отдела полиции «Алупкинский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму