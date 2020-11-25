В Ялте полиция остановила парня с пакетами «соли» на руках

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспектором ДПС Управления МВД России в Ялте на одной из улиц города для проверки был остановлен молодой человек. Его поведение вызвало подозрения у стражей порядка: он с трудом ориентировался в пространстве, не мог ответить на элементарные вопросы полицейских.

В ходе личного досмотра у парня было обнаружено и изъято 27 полимерных пакетов с веществом белого цвета. Со слов задержанного, порошкообразная субстанция является наркотическим средством «соль», которое подозреваемый обнаружил в тайнике и намеревался размещать в виде «закладок» на территории Ялты. Изъятый материал был направлен на исследование. По заключению экспертов, порошкообразные вещества общей массой 68,1 грамм содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона (синтетический наркотик «соль»). Установлено, что ранее 23-летний житель города уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное в сфере незаконного оборота наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

При обыске по месту проживания задержанного изъяты ноутбук, весы и упаковочный материал.

Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере).

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым