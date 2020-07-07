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В Ялте полиция подводит итоги комплекса мероприятий "Курорт-2020"

В Ялте полиция подводит итоги комплекса мероприятий «Курорт-2020»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 18:26 07.07.2020

В городе Ялте сотрудниками органов внутренних дел проведен комплекс мероприятий «Курорт-2020», направленный на активизацию деятельности наружных служб полиции при профилактике правонарушений в общественных местах и на объектах курортной инфраструктуры.

В ходе мероприятий были задействованы сотрудники МВД по Республике Крым, а также территориальных отделов и подразделении ялтинской полиции. С целью предупреждения правонарушений на улицах была увеличена плотность нарядов полиции. Всего за период операции полицейскими составлено 514 протоколов об административных правонарушениях. В рамках операции стражами порядка проверена работа частных гостиниц, мест проживания граждан, прибывших из других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств. Также проверяющие побывали на объектах торговли с целью выявления предпринимателей, осуществляющих деятельность с нарушениями законодательства. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции был составлен 21 административный протокол по фактам нарушений миграционного законодательства, также выявлено 5 фактов постановки иностранных граждан на фиктивный миграционный учет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того, в рамках операции «Курорт» полицейскими осуществлены проверки 26 торгово-развлекательных учреждений Ялты.

Выявлено 19 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из нелегального оборота изъято около 800 литров алкоголя. Зафиксировано5 фактов нарушения правил обращения с ломом и отходами черных металлов. Выявлено 2 факта незаконного оборота изделий и товаров, имеющих признаки контрафактности. Выявлено 2 факта нарушения табачного законодательства РФ, — отмечают правоохранители.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 45 лиц с признаками опьянения, 58 единиц техники изъяты на штрафстоянку, из которых 35 единиц мототранспорта.

Как отметили в УМВД России по г. Ялте, сотрудники полиции при проведении рейдовых мероприятий были нацелены на соблюдение законности, максимально корректное обращение с отдыхающими и вежливого обращения с проверяемыми хозяйствующими субъектами.

В Ялте полиция подводит итоги комплекса мероприятий "Курорт-2020"

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