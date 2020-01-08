В Ялте после капитального ремонта открылся Пионерский парк

7 января в Ялте открыли обновленный Пионерский парк. «Изюминкой» торжества стало красочное представление с участием аниматоров на ходулях, выступлением духового оркестра «Ялта» и кавер-группы «Сектор-Блюз», исполнявшей хиты советского времени и иными праздничными мероприятиями.

Самые важные гости на этом празднике – это наши дети, внуки, все те, кто собрались сегодня здесь, в этом прекрасном месте. Наша общая задача, задача, которую ставит перед нами глава республики – возродить Ялту, как город счастья, чтобы каждый, кто приезжал сюда, увозил с собой частичку этого города и самые лучшие впечатления, — отметила, обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Совета министров Крыма Юлия Жукова.

Ялтинские власти подтверждают: Пионерский парк получил новую жизнь.

Он станет местом притяжения, как для самых маленьких, так и для тех, кто постарше, и для нас, взрослых. Уверен, что все вместе, мы сможем сделать ещё больше для нашего города, — сказал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский. Капитальный ремонт Пионерского парка был выполнен в рамках проекта «Комфортная городского среда». И это — прямое поручение Президента страны и Главы Республики Крым преображать ту территорию, на которой мы живём и создавать комфортные условия для проживания, — добавил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Напомним, в рамках капитального ремонта Пионерского парка, который начался осенью 2019-го года, выполнены работы по замене инженерных сетей, установке системы автоматического полива, заново вымощены плиткой парковые дорожки, смонтированы современные системы освещения и видеонаблюдения.

Помимо этого, в Пионерском парке установлены новые скамейки, садовые диваны, урны, построены два общественных туалета, высажены новые растения, установлено ограждение, созданы игровые и спортивные зоны для детей и подростков.

В ялтинском Пионерском парке обустроена первая в Крыму площадка с рампами для занятия экстремальными видами спорта.

Фото: отдел информполитики ялтинской администрации.