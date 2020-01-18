В Ялте после капремонта открыли детский стадион «ДЮЦФС»

Стадион ДЮЦФС приводила в порядок компания из Санкт-Петербурга — ООО «ПитерСпортСтрой». Стоимость проекта составила 34,6 млн рублей. По проекту на стадионе «ДЮЦФС» были предусмотрены: демонтаж и замена покрытия футбольного поля, беговых дорожек, площадок для занятий легкой атлетикой и баскетболом, устройство ливневых стоков, дежурного освещения и системы полива, замена ограждений и работы по благоустройству.

Футбольное поле закрыли еще в середине февраля, так как оно было в аварийном состоянии и мы не могли допустить, чтобы дети тренировались в таких условиях. Наверное, это и стало началом восстановления такого знакового для города места. Компания из Санкт-Петербурга выполнила работы на высоком уровне, и я очень благодарен за то, что они отнеслись к ремонту с душой и постарались сделать стадион максимально комфортным для занятий детей, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта директора «Детско-юношеского центра по физкультуре и спорту» Александра Татаринова.

В ялтинской администрации отмечают: с 6:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 на стадионе могут заниматься все желающие, в остальное время здесь будут проходить тренировки воспитанников центра, а также СШОР по легкой атлетики №1, которая во время реконструкции «Авангарда» будет также базироваться в «ДЮЦФС».

Мы думали, что дежурного освещения будет достаточно для занятий ялтинцев в вечернее время, но горожане обратились с просьбой оставлять работающим прожектор и мы пошли навстречу, — отмечает директор «ДЮЦФС» и делится, что уже готова проектно-сметная документация на восстановление туалета, который находится на улице и на реконструкцию трибун.

Так как данные работы не были предусмотрены в проекте, который был реализован, их взял на свой личный контроль глава администрации города Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта