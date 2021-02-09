В Ялте построят медицинский комплекс, который будет оказывать помощи как взрослым, так и детям

В Ялте под строительство медицинского комплекса и домов для медработников определены земельные участки выше бывшего противотуберкулёзного санатория имени Чехова в районе улиц Мицко и Халтурина.

Проектные работы должны быть сделаны в 2021-м году, в 2022-м – начато строительство, и к концу 2023-го объект должен будет сдан. Данный план отражён в поручении Президента Российской Федерации, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта заместителя руководителя ФМБА России Наталью Михайлову.

Согласно предварительным решениям, в состав медицинского комплекса войдут оснащённые самым современным оборудованием стационар, поликлиника, а также мощный диагностический центр, высокотехнологическая помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

Ориентировочно, в новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного стационара, на проектные работы выделено порядка 300 миллионов рублей, до конца этого года представим визуализацию, — сообщила заместитель руководителя ФМБА.

Управляющий директор по контролю за строительством Госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра, в свою очередь добавила, что в рамках оснащения медицинского комплекса оборудование будет преимущественно отечественного производства, в частности произведенное на предприятиях, входящих в структуру Государственной корпорации «Ростех», что отразится на уменьшении затрат на его обслуживание и эксплуатацию.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта