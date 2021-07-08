 В Ялте построят новую школу на 1 100 мест

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023-2024 годы Республике Крым будет выделена субсидия на строительство новой школы в Ялте, на улице Тимирязева. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

Заявка на строительство школы прошла конкурсный отбор и одобрена Министерством просвещения Российской Федерации. Строить школу будут на протяжении двух лет. Проектная мощность будущей школы – 1 100 мест, — говорится в сообщении.

Строительство школы в этом микрорайоне Ялты обусловлено потребностью в создании новых мест в общеобразовательных организациях и будет способствовать ликвидации обучения во вторую смену.