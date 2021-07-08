Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Ялте построят новую школу на 1 100 мест

crimeapress_news



«Верево Сити»
 В Ялте построят новую школу на 1 100 мест
Фото: минобраз РК

В Ялте построят новую школу на 1 100 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 08.07.2021

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023-2024 годы Республике Крым будет выделена субсидия на строительство новой школы в Ялте, на улице Тимирязева. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

Заявка на строительство школы прошла конкурсный отбор и одобрена Министерством просвещения Российской Федерации. Строить школу будут на протяжении двух лет. Проектная мощность будущей школы – 1 100 мест, — говорится в сообщении.

Строительство школы в этом микрорайоне Ялты обусловлено потребностью в создании новых мест в общеобразовательных организациях и будет способствовать ликвидации обучения во вторую смену.

В Ялте построят новую школу на 1 100 мест

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.