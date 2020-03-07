В Ялте построят Соборную мечеть

В Ялте публичные слушания о предоставлении земельного участка под строительство Соборной мечети состоялись в конце февраля. С просьбой о выделении участка в ялтинскую администрацию ранее обратилось Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь.

В настоящее время начат процесс оформления правоустанавливающих документов. Соборная мечеть в Ялте станет одним из главных культовых сооружений на Южном берегу Крыма и будет не только местом объединения мусульман, но и достопримечательностью Большой Ялты, туристическим объектом и образцом многовековой исламской культуры в Крыму, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.