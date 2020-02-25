В Ялте презентуют выставку картин и антиквариата «Женский образ»

В преддверии весны галерея «Арт-Бульвар» в Ялте открывает уже ставшую традиционной выставку, посвященную женской красоте во всех ее проявлениях.

На выставке «Женский образ» будет представлена прекрасная живопись, утонченная графика, изысканный антиквариат и оригинальные советские плакаты. Среди работ посетители выставки увидят картины народных и заслуженных художников: Цветковой В.П., Бернадского В.Д., Столяренко П.К., Сухоруких А.И., а также известных современных авторов: Воцмуша А., Ланцева А., Молчановой-Дудченко Е., Репки А. и многих других. Из года в год на этой выставке меняются только экспонаты, а вот лейтмотив остается беспеременным: читающие девушки, работящие колхозницы, мощные спортсменки, румяные собирательницы винограда, мечтательные школьницы, заботливые матери, обнаженные курортницы на пляже, обворожительные девы – все такие разные, но неизменно прекрасные! — говорят в оргкомитете события.

Выставка «Женский образ», отмечают организаторы, – это прекрасная возможность оценить всё разнообразие галереи живых образов, в которых женщина всегда предстает в роли музы-вдохновительницы и объекта преклонения сквозь призму времени, в которое была создана та или иная работа.

Все представленные на выставке предметы искусства будут доступны для приобретения в частные коллекции. Вход — свободный!

иллюстрации: пресс-служба галереи «Арт-Бульвар»