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В Ялте приезжая обворовала магазин. Действовала по "схеме"
иллюстрация: 2do2go.ru

В Ялте приезжая обворовала магазин. Действовала по «схеме»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:48 26.02.2020

В полицию в Ялте поступила информация — из магазина спортивных товаров, расположенном в одном из торговых центров, неизвестная женщина похитила товар, причинив ущерб на сумму свыше 8 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ею оказалась ране неоднократно судимая 33-летняя приезжая гражданка. Установлено, что злоумышленница зашла в магазин и незаметно срезала ценники с нескольких товаров, после чего спрятала их в магазине, с целью дальнейшего хищения. В содеянном подозреваемая созналась и написала явку с повинной, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем отдела полиции №1 «Ливадийский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Согласно санкции статьи, подозреваемой может грозить максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Ялте приезжая обворовала магазин. Действовала по "схеме"

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