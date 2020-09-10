В Ялте — прививочная кампания против гриппа

В Ялте вакцинальная кампания против гриппа стартовала 8 сентября.

Первыми прививки сделали сотрудники Администрации города Ялта. Для вакцинации используется гриппозная инактивированная субъединичная вакцина СОВИГРИПП отечественного производства (АО «НПО «Микроген» Россия). Вакцина предназначена для активной ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа. Вакцинация населения производится бесплатно медицинскими сотрудниками филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в прививочном кабинете городской поликлиники№1, а также по заявкам учреждений и предприятий силами выездной специализированной прививочной бригады, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



ВНИМАНИЕ! Все желающие пройти вакцинацию против гриппа могут обращаться в медицинские учреждения по месту жительства. Перед проведением прививки производится врачебный осмотр, термометрия, уточняются анамнестические данные.