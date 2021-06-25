Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Ялте продолжают искать пропавшую во время подтопления женщину

crimeapress_news



реклама в крыму
В Ялте продолжают искать пропавшую во время подтопления женщину
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Ялте продолжают искать пропавшую во время подтопления женщину

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:33 25.06.2021

Напомним, в Ялте 18 июня при подтоплении жилого дома, женщина с мужем, самостоятельно решили выйти из дома через реку в безопасное место, но была смыта большим потоком воды.

Работы были начаты сразу же при поступлении сигнала. Ежедневно спасатели несколькими группами, метр за метром,  обследуют  русла реки «Бал – Алма»  и ее   притока Гува  с обоих берегов, заваленное  камнями. В связи со сходом воды, обследование территории значительно расширено. Площадь исследованной территории на сегодня составляет  около 100 000м2.  За период с 18.06. по 25.06.2021 года прочесано порядка 20 км прилегающих территорий. В поиске участвуют сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и кинологи Крымского регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» с собаками, а также привлечена спецтехника. Толщина нанесенного слоя в некоторых местах достигает 3 метров,  — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Вчера  сотрудники Ялтинского отряда в составе девяти человек с помощью аварийно-спасательного оборудования и механизированного  инструмента  осуществляли работы по руслам рек Гува и Бал- Алма. Было обследовано приблизительно 3,5 км русел. Поиск результатов не дал.

Напомним, в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений, в период с 16.06.2021 г. по 18.06.2021 г., в Крыму сильно пострадали ГО Керчь, Ленинский район, и МО ГО Ялта. Было подтоплено 426 придомовых территории, из них 356 домовладений, 18 социально- значимых объектов. В МО ГО Ялта один человек погиб, еще один числится без вести пропавшей. Решением КЧС и ОПБ Республики Крым, сложившаяся ситуация признана как «чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня реагирования».

В Ялте продолжают искать пропавшую во время подтопления женщину

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.