В Ялте продолжают искать пропавшую во время подтопления женщину

Напомним, в Ялте 18 июня при подтоплении жилого дома, женщина с мужем, самостоятельно решили выйти из дома через реку в безопасное место, но была смыта большим потоком воды.

Работы были начаты сразу же при поступлении сигнала. Ежедневно спасатели несколькими группами, метр за метром, обследуют русла реки «Бал – Алма» и ее притока Гува с обоих берегов, заваленное камнями. В связи со сходом воды, обследование территории значительно расширено. Площадь исследованной территории на сегодня составляет около 100 000м2. За период с 18.06. по 25.06.2021 года прочесано порядка 20 км прилегающих территорий. В поиске участвуют сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и кинологи Крымского регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» с собаками, а также привлечена спецтехника. Толщина нанесенного слоя в некоторых местах достигает 3 метров, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Вчера сотрудники Ялтинского отряда в составе девяти человек с помощью аварийно-спасательного оборудования и механизированного инструмента осуществляли работы по руслам рек Гува и Бал- Алма. Было обследовано приблизительно 3,5 км русел. Поиск результатов не дал.

Напомним, в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений, в период с 16.06.2021 г. по 18.06.2021 г., в Крыму сильно пострадали ГО Керчь, Ленинский район, и МО ГО Ялта. Было подтоплено 426 придомовых территории, из них 356 домовладений, 18 социально- значимых объектов. В МО ГО Ялта один человек погиб, еще один числится без вести пропавшей. Решением КЧС и ОПБ Республики Крым, сложившаяся ситуация признана как «чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня реагирования».