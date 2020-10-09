В Ялте продолжаются поисковые работы на воде

Поиск усложняют трехбалльный шторм на море и мутная вода.

Крымские спасатели продолжают поисковые работы мужчины, который пошел купаться в Ялте, на пляже «Массандра» и не вернулся (подробности — ЗДЕСЬ).

Для поиска пострадавшего на Массандровский пляж г. Ялта выехали 7 сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». В ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано 500 метров береговой полосы, опрошены граждане, которые прогуливались вдоль прибрежной зоны. Поиск усложнял трехбалльный шторм на море и мутная вода. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня продолжены, — сообщили в МЧС РК.