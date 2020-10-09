Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Ялте продолжаются поисковые работы на воде

crimeapress_news

В Ялте продолжаются поисковые работы на воде
Фото: МЧС РК

В Ялте продолжаются поисковые работы на воде

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:43 09.10.2020

Поиск усложняют трехбалльный шторм на море и мутная вода.

Крымские спасатели продолжают поисковые работы мужчины, который пошел купаться в Ялте, на пляже «Массандра» и не вернулся (подробности — ЗДЕСЬ).

Для поиска пострадавшего на Массандровский пляж г. Ялта выехали 7 сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». В ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано 500 метров береговой полосы, опрошены граждане, которые прогуливались вдоль прибрежной зоны. Поиск усложнял трехбалльный шторм на море и мутная вода. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня продолжены, — сообщили в МЧС РК.

 

В Ялте продолжаются поисковые работы на воде

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.