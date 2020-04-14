В Ялте — проект «Победа 75». Горожан приглашают принять в нём участие

В Ялте в рамках празднования 75-летия Великой Победы на набережной планируется установить огромный стенд «Победа-75», который будет составлен из фотографий наших ветеранов, участников боевых действий и героев Великой Отечественной войны.

Такие инсталляции есть во многих крупных городах. Теперь подобная появится и в Ялте. Чтобы увековечить память родственников достаточно прислать фото в формате JPG на почту press.freerate@gmail.com до 5 мая, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

