Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | В Ялте — проект «Победа 75». Горожан приглашают принять в нём участие

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

В Ялте — проект «Победа 75». Горожан приглашают принять в нём участие

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:14 14.04.2020

В Ялте в рамках празднования 75-летия Великой Победы на набережной планируется установить огромный стенд «Победа-75», который будет составлен из фотографий наших ветеранов, участников боевых действий и героев Великой Отечественной войны.

Такие инсталляции есть во многих крупных городах. Теперь подобная появится и в Ялте. Чтобы увековечить память родственников достаточно прислать фото в формате JPG на почту press.freerate@gmail.com до 5 мая, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

 

В Ялте - проект "Победа 75". Горожан приглашают принять в нём участие

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.