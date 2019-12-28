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В Ялте пройдёт полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
фото: pxhere.com

В Ялте пройдёт полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 28.12.2019

В феврале-апреле 2020 года в девяти городах России пройдут полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства», который является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Их проведут в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте, Калининграде и Подмосковье, рассказали организаторы.

Проводиться конкурс будет в несколько этапов: регистрация и отборочный тур, региональные полуфиналы и финал. Побороться за призы и получить грант на реализацию собственного проекта могут все желающие жители России, достигшие возраста 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте проекта, загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте РФ. Регистрация на конкурс стартовала 13 ноября и продлится до 29 декабря. На данный момент поступило более 20 тыс. заявок, — сообщает «Турпортал Крыма».

В январе-феврале пройдёт отборочный этап конкурса, предусматривающий онлайн-тестирование. В рамках этого тура эксперты будут оценивать общие и профессиональные знания участников, их интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Затем, с февраля по апрель, будут проводиться региональные полуфиналы. После чего состоится финал, который соберёт 200 специалистов отрасли.

Победителями проекта станут 50 конкурсантов. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. При этом лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки федеральных органов власти.

В Ялте пройдёт полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

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