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В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:25 27.02.2020

Предложения принимались в течение месяца.

В Ялте подвели предварительные итоги конкурса эмблем и спецодежды дворников.

Принять участие в конкурсе могли все желающие, но за прошедший месяц свои варианты эмблемы «Ялтинский дворник» представили только Департамент архитектуры, МБУ «Зеленстрой», рекламное агентство «Александра» и официальный экипировщик Олимпийской и Паралимпийской сборных России —  «Zasport», — рассказала заместитель начальника Департамента ЖКХ администрации Ялты Татьяна Бурушенкова.

Практически единогласно общественники отвергли варианты, предложенные Департаментом архитектуры и градостроительства и компанией  «Zasport» и остановились на логотипе, предложенном МБУ «Зеленстрой» (на фото 1), где изображён стилизованный дворник, времён царской России.

В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

Также в финале предложения рекламного агентства «Александра» (на фото 4) с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города, который можно увидеть на стеле при въезде в город.

В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

 

Бурное обсуждение также вызвал девиз, который будет размещён на спецодежде. Единого мнения члены конкурсной комиссии не достигли, поэтому, учитывая все предложения,  решено окончательно подвести итоги в понедельник, 2 марта.

Что касается спецодежды, то здесь членам комиссии удалось утвердить некоторые её элементы, среди которых — комбинезон, зимний и летний головные уборы, полуботинки и прочее. Все члены конкурсной комиссии сошлись в том, что одежда должна быть сшита из современных, удобных, но в то же время прочных материалов. Разногласия у членов комиссия возникли относительно цветовой гаммы, где также выбрано два варианта: оливковый, либо песочный. Также звучали предложения сделать так, чтобы у разных подразделений ЖКХ по цвету отличалась.

Принципиальная позиция главы администрации Ивана Имгрунта – форма дворников, независимо работает он в «Зеленстрое», «ДЭУ», или Управляющих компаниях должна быть единой,  одного цвета, но тон этого цвета отличатся может, — пояснила помощник главы администрации Ялты Марина Войт и добавила, что дворник третьего разряда будет одет в ту же одежду, что и дворник первого.

Отдельно Марина Войт коснулась темы финансирования проекта «Ялтинский дворник» и в частности тех, кто работает в муниципальных управляющих компаниях.

Ответственно заявляю: вся работа по обеспечению дворников новой спецодеждой, ни в коей мере не ляжет на плечи жителей. Финансирование будет осуществляться в том числе за средства инвесторов, — пояснила Марина Войт и добавила, что увеличение зарплат дворников также ни в коем случае не будет производится за счёт повышения тарифов.

В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников
В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

В Ялте провели конкурс эмблем и спецодежды дворников

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