В Ялте проверили готовность к возможным последствиям непогоды

В Ялте комиссия по предупреждению ЧС обсудила меры реагирования при ухудшении погодных условий с 16 по 20 января. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 17, 18, 19 и 20 января, на Южном берегу Крыма ожидается сильный мороз — 8… — 10 градусов, осадки, ветер.

В целом, городские службы к ухудшению погодных условий готовы: для обработки дорог есть необходимый запас посыпочного материала и техника для их расчистки.

В первую очередь будет проводиться расчистка дорог и тротуаров у социальных объектов. Но несмотря на то, что у нас есть и песочно-соляная смесь, и техника для уборки снега, лучше всё же не пользоваться личным автотранспортом, — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В случае обильных осадков обеспечивать бесперебойный проезд транспорта будут 12 специализированных машин и 125 сотрудников МБУ «ДЭУ». Подготовка техники завершена и автомобили могут выйти в город в любой момент. Первая машина выезжает уже через 15 минут после начала снегопада. Кроме того, в запасе имеется 930 тонн пескосоляной смеси для посыпки, а по всему округу размещены 100 ящиков, каждый из которых вмещает в себя до 300 килограммов посыпочного материала. В основном они располагаются на остановках общественного транспорта, спусках и подъемах. Поддерживать состояние тротуаров и подземных переходов будут также и уборщики территорий. Ялтинцы в круглосуточном режиме могут сообщать о местах, где требуется произвести уборку снега дежурному ДЭУ: (3654) 31-86-49 или на номера ЕДДС: 112, 8 800 506 8009 и +7 978 901 41 12.

Особое внимание глава администрации уделила дороге на плато Ай-Петри.

Полностью закрыть её мы не можем, ведь наверху есть люди, и расположена воинская часть. К тому же, представители филиала «Крымавтодор» заверили, что готовы проводить её расчистку, но всё же, лучше не рисковать, — сказала глава администрации Ялты и призвала ялтинцев и гостей города воздержаться от поездок в горы.

Отдельно участники совещания обсудили возможный шторм на море.

К сожалению, как показывает практика, многие пытаются сделать красивое фото или селфи на фоне бушующей стихии, и это порой заканчивается плачевно. Поэтому для профилактики происшествий на прибрежных территориях нужно предусмотреть дежурство сотрудников Росгвардии, казаков, полиции и ГИБДД, благодаря которым новогодние праздники прошли у нас спокойно, — подчеркнула Янина Павленко.

По словам главы администрации, в случае сильных морозов в Ялте и на трассе будут развёрнуты пункты обогрева.

Фото: отдел информполитики администрации Ялты.