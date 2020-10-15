В Ялте проводят рейды по соблюдению масочного режима. Спрашивают строго...

В очередной рейд в Ялте сотрудники департамента муниципального контроля вместе с журналистами отправились 15 октября. Посетили несколько заведений. Первым объектом стал кинотеатр «Сатурн IMAX». Уже на входе, говорят специалисты, стало понятно: все требования, изложенные в Указе Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У, здесь соблюдаются в полной мере.

При входе мы от всех посетителей требуем надеть маски, сотрудники также в масках, есть санитайзеры, размещены информационные материалы о профилактике COVID-19, есть журналы проведения дезинфекции и измерения температуры, — рассказала сотрудница кинотеатра.

Аналогичную ситуацию проверяющие увидели в «Доме Торговли»: охранник на входе не пропускает посетителей без масок, все расположенные в торговом центре магазины и торговые точки также соблюдают предписания.

Не нашли нарушений проверяющие и на Вещевом рынке, а также в продуктовом магазине, расположенном рядом. А вот в общественном транспорте по-прежнему некоторые водители не следят за соблюдением масочного режима. Так, в автобусе, следующему по маршруту №29, несовершеннолетний пассажир находился в салоне без индивидуального средства защиты органов дыхания. При виде сотрудников департамента муниципального контроля маску подростку выдал водитель, однако акт по выявленному нарушению всё же был составлен.

Согласно Указу Главы Республики Крым, водитель не имеет права обслуживать пассажира без маски, тем более что на этом маршруте нарушение было выявлено повторно. Составленный нами акт будет направлен в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер, — отметил заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства департамента муниципального контроля города Ялта Геворг Бабасян.

Штраф за нарушение для водителей составит 4 тысячи рублей, для компании-перевозчика – от ста тысяч до миллиона.

Акт о нарушении Указа Главы Республики был составлен и в отношении продавца и собственника торгового павильона «Продукты», который расположен на остановке общественного транспорта в районе бывшего кинотеатра «Спартак». Там был выявлен целый ряд нарушений: покупатели — без масок, журналы проведения дезинфекции и термометрии отсутствовали, не было разметки «социальной дистанции» и, в довершении ко всему, собственник не удосужился уведомить Роспотребнадзор о возобновлении деятельности.

Покупатели без обязательных средств защиты дыхательных путей были зафиксированы проверяющими и в супермаркете «ПУД».

С руководством магазина были проведены разъяснительные беседы, составлен акт, который будет направлен в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования. Штраф может составить от 500 тысяч до приостановления деятельности на 90 суток, — заявил Геворг Бабасян.

Рейды проводятся ежедневно, и количество проверяемых объектов будет увеличено.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта