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В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций

В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:41 18.01.2020

В Ялте 100 самовольно возведенных капитальных строений, а также около 500 некапитальных строений – гаражей, заборов, сараев, которые подлежат сносу, выявили в ходе мониторинга. По словам начальника департамента муниципального контроля Администрации города Ялта Валентины Целентис, в числе первых объектов, которые подлежат демонтажу — заброшенное здание, расположенное в центральной части города – на улице Игнатенко, 2а.

Самовольная постройка – павильон, площадью более 70 кв. метров, находится в историческом центре Ялты. Это строение не соответствует никаким градостроительным нормам и правилам благоустройства, уродует архитектурный облик города и попадает в число первых объектов на снос, — цитирует чиновника Отдел информационной политики ялтинской администрации.

Начальник департамента муниципального контроля подчеркнула, что демонтаж самовольных построек, заброшенных зданий позволит создать дополнительные площади для строительства социально-значимых объектов.  В числе объектов, которые подлежат сносу – незаконные надстройки, недостроенные строения,  2,3,4,5 – этажные жилые здания, многоквартирные дома и прочее.

Большая проблема Ялты – это повсеместные ограждения, самовольные постройки, навесы, сараи и прочее, — отметила Валентина Целентис. —  От всего этого Ялта должна избавляться, территория города должна быть благоустроенной.

В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте пустят под снос 100 капитальных строений и 500 конструкций

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