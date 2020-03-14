В Ялте пустят под снос заборы

В Ялте напоминают — процедура сноса незаконных ограждений и иных самовольных объектов некапитального строительства упрощена. При этом розыск собственника объекта, расположенного на муниципальной земле, также осуществляться не будет, достаточно уведомления об отсутствии адресата.

3 февраля опубликовано Постановление Совета министров Крыма №45, где прописаны изменения в аналогичный документ от 25 ноября 2014 года, касающееся высвобождения земельных участков от незаконных объектов незавершённого строительства. Если ранее проверка подобных объектов занимала 2 месяца, то теперь с момента выявления до вынесения постановления о сносе даётся 5 дней и общий срок до демонтажа сократился с 2 месяцев до 2 недель, — сообщила советник главы администрации Валентина Целентис.

По информации чиновника, в весьма удручающем состоянии заборы и ограждения на въезде/выезде из города – часть из них нужно срочно убрать, часть привести в порядок. Аналогичная ситуация складывается вдоль дороги к отелю «Ялта-Интурист», и его пляжу. Там, по мнению советника главы администрации в работу по наведению порядка должны включиться и службы ДЖКХ, и собственники отеля. В неприглядном виде дорога и к другому пляжу – Массандровскому.

Ограждение непонятно что ограждает, строительные работы не ведутся, трансформаторная подстанция и фундамент под ней исписаны граффити, перила не окрашены, ворота частной гостиницы, где предлагаются номера-люксы, также в граффити, в связи с чем на собственника объекта будет составлен административный протокол, сумма штрафа составит 30 тысяч рублей, — подчеркнула Валентина Целентис.

Не лучшим образом, отмечают специалисты, в Ялте выглядят и частные домовладения – на улицах Дражинского и Средне-Слободской наблюдается захламление и неухоженность дворовых территорий. В спальных районах, во дворах многоэтажек множество самозахватов, палисадники огорожены непотребного вида заборами из старых кусков металла, ржавой сетки-рабицы, спинок старых кроватей, а иногда и вовсе – из тряпок. В особенности подобная ситуация наблюдается на улице Блюхера.

Из-за захваченных и поделенных между отдельными гражданами территорий муниципальных дворов нет возможности не то что детскую площадку, просто песочницу либо качели установить, — сообщила Валентина Целентис, добавив, что также во многих районах города, в частности на улице Заречной, незаконные ограждения и строения также занимают тротуары.

Также нарекания вызывает состояние входной группы на старое ялтинское кладбище со стороны улицы Украинская, где большое количество старых ржавых конструкций, заборов, а сам склон превращён в большую свалку.

Претензии у ялтинской администрации есть к президент-отелю «Таврида», точнее к забору заведения.

21 февраля я давал поручение выявить и демонтировать заборы, которые противоречат правилам благоустройства, оно не выполнено. Прежде чем предпринять меры, даю шанс исправиться. 23 марта мне должен быть предоставлен реестр заборов, подлежащих сносу. Ответственность возлагаю на департаменты архитектуры и градостроительства и муниципального контроля, — заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

План-график демонтажа заборов в Ялте должен быть готов до 24 марта, до 1 апреля снос должен быть завершён.

Иван Имгрунт также поручил сотрудникам Юридического управления и Департамента земельных и имущественных отношений подготовить заключения об обоснованности либо отсутствия основания для расторжения договоров аренды земельных участков, которые огорожены, и где не ведётся строительство, либо принудительного выкупа данных участков в интересах муниципалитета.

Также глава администрации поручил подготовить и согласовать перечень предприятий, которые будут задействованы в процессе. И с 1 апреля по 1 мая эти же предприятия займутся работой по приведению в порядок ограждений муниципальных дворовых территорий и частных домовладений, которые установлены с нарушением Правил благоустройства и иными ограждениями, установленными во дворах муниципального образования.

1 мая мы должны встретить без заборов, которые, как я считаю, коробят память тех, кто строил и благоустраивал наш город в дореволюционный и послевоенный периоды, кто защищал Ялту, — цитирует Ивана Имгрунта Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта