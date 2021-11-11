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В Ялте работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:38 11.11.2021

В Ялте для желающих вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции  12 ноября с 11:00 до 16:00 мобильный пункт вакцинации будет работать в здании Главпочтамта на набережной им. Ленина.

Также по предварительной записи вакцинация проводится в поликлинике №1 в будние дни (с 08:00 до 20:00). 13 ноября кабинет вакцинации в поликлинике будет работать с 12-00 до 16-00, 14 ноября – с 09-00 до 16-00, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.

Предварительная запись на вакцинацию проводится по номерам телефонов call-центра Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму: 8 (800) 506-80-04, 8 (3654) 55-59-73. Кроме того, запись возможна по сообщению в мессенджеры WhatsApp и Viber на номер +7 (978) 591-89-19 (звонки не принимаются).

Также вакцинация возможна в подразделениях Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму в поселках:

  • в Форосе (с 12-00 до 14-00), номер для записи +7 (3654) 25-13-03;
  • в Гурзуфе (с 13-00 до 15-00), номер для записи + 7 (3654) 26-36-10;
  • в Кореизе (с 10-00 до 14-00), номер для записи +7 (3654) 24-23-03;
  • в Краснокаменке (с 10-00 до 13-00), номер для записи +7 (978) 798-39-09;
  • в Алупке (с 10-00 до 15-00), номер для записи +7 (978) 219-98-52;
  • в Симеизе (с 14-00 до 15-30), номер для записи +7 (3654) 24-02-27;
  • в Гаспре (с 13-00 до 15-00), номер для записи +7(3654) 24-19-00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

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