В Ялте разбираются со стихийными свалками. Готовят город к курортному сезону

В рамках подготовки к курортному сезону, по поручению главы администрации города Янины Павленко, была ликвидирована стихийная свалка у недостроенного здания на выезде из города. В дальнейшем, аналогичные работы будут проведены по всему муниципальному образованию. Стихийная свалка на выезде из города поражала своими масштабами: она расположилась под подпорной стеной на откосе, в отдалении от тротуара. По данным местных жителей, мусор в этом месте складируют лица без определённого места жительства.

О стихийной свалке местные жители написали в социальных сетях. Она устроена лицами без определенного места жительства, которые используют недострой в качестве жилища, — цитирует Отдел информационной политики глава администрации города Янина Павленко. – Этот склон стал первым объектом, на котором, в рамках подготовки к курортному сезону, силами МБУ «Зеленстрой» был наведен порядок. Отвечу сразу на многочисленные вопросы ялтинцев – почему нашими силами, а не собственника? Искать виновных, ждать и наблюдать, как город утопает в мусоре, мы не будем. Но параллельно ведем работу и в другом направлении – собственник установлен и будет наказан. Так что остальных собственников и арендаторов прошу следить за порядком на своих территориях.

В свою очередь, как уточнил исполняющий обязанности начальника ДЖКХ Ялты Лери Сванидзе, данная работа по наведению порядка будет продолжена по всему муниципальному образованию.

До конца апреля планируем ликвидировать все замусоренные территории от Гурзуфа до Фороса. Дополнительно выявлять такие свалки будут специальные мобильные группы, но также очень рассчитываем на информацию от граждан, — подчеркивает Лери Сванидзе.

Включиться в процесс всех жителей города призвал и депутат Ялтинского городского совета по избирательному округу №4 Александр Татаринов, который также принял участие в уборке данной территории. «Я благодарен ДЖКХ, за их работу по ликвидации стихийных свалок», — отметил он и призвал жителей города не оставаться в сторону, а сообщать обо всех замусоренных территориях в ДЖКХ.

Информацию о местах скопления бытовых отходов и мусора с чёткой привязкой к координатам следует направлять в официальную группу ДЖКХ Ялты в социальной сети: https://www.facebook.com/groups/184864388904535» , — уточняет Лери Сванидзе.

Он также добавил, что 1 марта был заключён контракт с компанией «Юг-Спецтранс», задача которой – ликвидировать ранее выявленные стихийные свалки, в том числе несанкционированные отвалы грунта. Соответствующее поручение было дано по линии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. В их числе — свалки в Гурзуфе в районе дома №96 по улице Ленинградской, в поселке Оползневое на участках №111 и №112, в Алупке у остановки «Питомник», в Форосе на улице Северной в районе поворота на Тессели (участки 2, 3, 4), в Ялте на улице Аверкина у дома №12, в Гаспре на Алупкинском шоссе у дома №4, в пгт Виноградное у санатория «Узбекистан».

Согласно утверждённому графику, все указанные свалки должны быть ликвидированы до конца года.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта