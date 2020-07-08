В Ялте развивают интеллектуальную систему видеонаблюдения

В Ялте продолжает развиваться муниципальная информационная система «Ялтинская городская система безопасности», которая стартовала в 2019 году. Как рассказал начальник департамента экономического развития, куратор проекта «Умный город» Эдуард Онацкий, сейчас завершается установка камер видеонаблюдения, как в самом городе, так и в посёлках.

Система видеонаблюдения появится в местах, где регулярно возникает несанкционированная торговля: у гастронома «Черноморец», в сквере «Юбилейный». Теперь правоохранители и муниципальный контроль смогут в режиме 24/7 отслеживать нарушителей, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта Эдуарда Онацкого. – Также видеонаблюдением будет охвачена территория возле Овощного рынка на улице Московская и улица Пальмиро Тольятти.

Дополнительные камеры устанавливают также на набережной города, на Пушкинском бульваре и площади Маршака. Это позволит онлайн отслеживать ситуацию в центральной части города. Кроме того, в этом году система видеонаблюдение начала охватывать посёлки муниципального образования – «умные» камеры появятся в Симеизе и Гурзуфе. В рамках реализации проекта «Умный город» Гурзуфская набережная, а также Пионерский парк, Пушкинский бульвар, улица Морская в ближайшее время будут оснащены системой интеллектуального контроля доступа автотранспорта. Весь видеопоток и данные будут сводиться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу112».

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации дорожной карты пилотного проекта «Умный город», организованном Минстроем России», — отметил начальник департамента экономического развития. — Сейчас работы текущего этапа подходят к завершению, уже к началу августа начнётся полноценная эксплуатация нововведений.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта