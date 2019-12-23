В Ялте разыскивают мужчину — без вести пропал Артём Рыженко

Артём Рыженко (05.05.1992 года рождения) вышел из дома в Ялте и пропал без вести 10 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы : на вид 25-28 лет, рост около 180 см, волосы светлые, глаза темного цвета, брови густые прямые, телосложение — худощавое.

: на вид 25-28 лет, рост около 180 см, волосы светлые, глаза темного цвета, брови густые прямые, телосложение — худощавое. Был одет : в камуфляжную жилетку цвета хаки, бордовую пайту с капюшоном, черную ветровку, черные штаны, черная шапка, черные кроссовки.

: в камуфляжную жилетку цвета хаки, бордовую пайту с капюшоном, черную ветровку, черные штаны, черная шапка, черные кроссовки. Особы приметы: на шее с правой стороны имеется татуировка «абстракции», на левой руке от плеча до кисти — татуировка с изображением девушки, на сгибе правой кисти — татуировка с изображением «микрофона и розы».

У Артёма Рыженко документов, удостоверяющих личность, не было. На шее имелась цепочка из металла белого цвета. С собой имел мобильный телефон.