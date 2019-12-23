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Внимание, розыск! Крымская полиция ищет убийцу

В Ялте разыскивают мужчину — без вести пропал Артём Рыженко

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:26 23.12.2019

Артём Рыженко (05.05.1992 года рождения) вышел из дома в Ялте и пропал без вести 10 декабря. До настоящего времени его местонахождение  неизвестно.

  • Приметы: на вид 25-28 лет, рост около 180 см, волосы светлые, глаза темного цвета, брови густые прямые, телосложение — худощавое.
  • Был одет: в камуфляжную жилетку цвета хаки, бордовую пайту с капюшоном, черную ветровку, черные штаны, черная шапка, черные кроссовки.
  • Особы приметы: на шее с правой стороны имеется татуировка «абстракции», на левой руке от плеча до кисти — татуировка с изображением девушки, на сгибе правой кисти — татуировка с изображением «микрофона и розы».

В Ялте разыскивают мужчину - без вести пропал Артём Рыженко

У Артёма Рыженко документов, удостоверяющих личность, не было. На шее имелась цепочка из металла белого цвета. С собой имел мобильный телефон.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего Рыженко А.О., незамедлительно сообщить в УМВД России по городу Ялта по телефонам: 8 (3654) 23-50-46, 23-09-20. Или в отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818, — обращаются к крымчанам сотрудники пресс-службы  МВД по Республике Крым.

В Ялте разыскивают мужчину - без вести пропал Артём Рыженко

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