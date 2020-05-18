В Ялте реконструируют Физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард»

Реконструкция Физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте стартовала в декабре прошлого года. Первым этапом были демонтированы сооружения и старые инженерные сети, а после этого рабочие приступили к разработке котлована. На данный момент частично залита основная плита и начат монтаж конструктивных элементов здания спортивно-тренировочного комплекса. Согласно проекта, здесь будут располагаться раздевалки, реабилитационный центр, три спортивных зала, трибунные помещения и административный этаж, где будет находиться руководство «Авангарда», Управление по делам молодежи и спорта и СШОР по легкой атлетике №1.

Реконструкция ведется согласно графика. Часто такая кропотливая работа незаметна на первый взгляд, однако она ведется круглосуточно, – пояснил директор Физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» Семен Байгуш.

Специалист отмечают: скоро приступят к работам со стороны бывшего гаревого поля. Там, по проекту, будет тренировочное поле для метателей, беговые дорожки, и прыжковые сектора. Планируется, что основные работы завершат к концу декабря 2021 года.

За ходом реконструкции, сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, следит технический надзор, специалисты которого проверяют соответствие проектных решений практическому выполнению, а также авторский надзор. фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта