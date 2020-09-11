В Ялте ремонтируют глубоководные выпуски. Говорят — капитально

Глубоководные выпуски в море, которые находятся на территории муниципального образования, были построены в 1970-1980-х годах, капитальный ремонт там никогда не проводился, соответственно износ канализационных очистных сооружений составляет от 70 до 90%. Такую информацию озвучил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

На протяжении десятилетий это было большой проблемой для Ялты, поскольку напрямую влияло на качество морской воды и экологическую ситуацию, — подчёркивает чиновник.

По словам Ивана Имгрунта, в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», выделены средства на капитальный ремонт глубоководных выпусков в посёлках Отрадное, Симеиз, Гурзуф, Форос, а также на проектно-изыскательные работы для строительства канализационных очистных сооружений в посёлке Кацивели. Кроме того, за счёт средств республиканского бюджета завершаются проектно-изыскательные работы для проведения реконструкции очистных сооружений в посёлке Санаторное.

Работы по капитальному ремонту глубоководных выпусков в посёлках Отрадное, Симеиз, Гурзуф, Форос начались в 2019-2020 гг. В частности, в пгт Отрадное уже выполнены подготовительные работы на береговом и морском участках, произведен монтаж временного трубопровода и поднятие валунов. В период нереста рыб с 31 мая до 31 июля этого года работы в морской части были приостановлены, специалисты работали на береговом участке. Возобновились работы 1 августа. Все они выполняются в рамках контракта, общая стоимость которого составляет более 315 млн. рублей. Стоимость работ по капитальному ремонту глубоководного выпуска в пгт Симеиз составляет более 198 млн. рублей. Здесь уже проведены подготовительные работы на береговом и морском участках, со дна подняты валуны, обломки железобетонных конструкций, труб в морских условиях открытого побережья и прочее, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Продолжаются работы по капитальному ремонту глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений в Форосе на сумму 124 млн. рублей. На сегодняшний день здесь также выполнены необходимые подготовительные работы на береговом и морском участках, проведено предварительное пневматическое испытание временного трубопровода, очистка конструкций от обрастания, выполнены работы по установке опалубки на морском участке.

Кроме того, в текущем году стартовал капитальный ремонт глубоководного выпуска в пгт Гурзуф на сумму более 127 млн. рублей. Специалисты здесь проводят необходимые подготовительные работы на береговом и морском участках.

Работы по капитальному ремонту всех четырёх глубоководных выпусков в море планируется завершить в следующем году.