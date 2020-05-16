В Ялте ремонтируют подпорные стены и дороги

В Ялте капитальный ремонт 12 подпорных стен, которые официально признаны аварийными, будет произведен до конца лета. Уже начались работы на улице Войкова, следом стартуют – на улицах Мухина и Коммунаров.

Будут отремонтированы стены на ул. Войкова в районе домов № 11 и 13, ул. Коммунаров в районе домов № 3, № 4, ул. Виноградная, ул. Красноармейская в районе домов № 12, № 26 А, ул. Московская в районе дома № 2, ул. Мухина в районе дома № 7, ул. Фурмана в районе дома № 2, ул. Халтурина в районе домов № 30 и № 32, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта заместителя начальника Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Сухопарова.

Кроме того, в Ялтинском регионе продолжают приводить в порядок дороги. За счет средств муниципального бюджета проводится ремонт дорожного покрытия в Кореизе по ул. Врачей Михайловых, ул. Парковый спуск и ул. Петровского.

Из республиканского бюджета, по данным Департамента по вопросам ЖКХ, будет профинансирован ремонт дорог на ул. Ленинградская, ул. Рабочая, ул. Ударника, ул. Котельникова и ул. Бакунинский проезд в Ялте. Работы должны быть завершены также летом этого года.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта