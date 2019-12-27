В Ялте решили, что будут делать с брошенными автомобилями

В Ялте — согласно поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова — до конца года должны быть убраны все брошенные автомобили. Данная работа, отмечают в местной администрации, уже ведётся: на все выявленные неиспользуемые, но находящиеся на муниципальной земле единицы автотранспорта прикреплены уведомления о том, что они должны быть убраны. По словам заместителя главы администрации Станислава Шапортова, для систематизации процесса, был разработан Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных) безхозяйственных транспортных средств на территории МО ГО Ялта:

Документ был разработан на основе Правил благоустройства муниципального образования городской округ Ялта, и в настоящее время, он проходит согласование в прокуратуре, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

После окончательного утверждения, в отношении брошенных автомобилей будут применяться следующая процедура: сведения о наличии брошенного (разукомплектованного) транспортного средства необходимо предоставить в администрацию города.

При этом граждане, управляющие организации, коммунальные службы предоставляют сведения в виде заявления, должностные лица администрации, её структурных подразделений и подведомственных учреждений – в форме служебной записки.

В обоих случаях, на бумаге должны быть отражены сведения о транспортном средстве, его описание, местонахождение, марка, номерной знак (при наличии), информация о длительности нахождения в месте обнаружения с приложением подтверждающих документов (акта обнаружения ТС, составленного сотрудниками коммунальных служб, управляющей организации МКД), а также подтверждающих фотоматериалов. Кроме того, должны быть указаны контакты заявителя.

После поступления заявления или служебной записки, брошенное транспортное средство в течение 5 дней должно быть обследовано специально созданной комиссией, которая составляет акт, — сообщил Станислав Шапортов и добавил, что после этого в течение 3 дней информация о брошенном автомобиле размещается в разделе «Брошенный транспорт» на официальной страницу Ялта на Портале правительства Республики Крым.

По истечении тридцати календарных дней со дня направления собственнику транспортного средства предупреждения о необходимости его перемещения, если собственник ТС не обратиться в Уполномоченный орган, организуется повторный осмотр, по итогам которого также составляется акт.

Если владелец так и не объявится, комиссия в акте повторного обследования даёт заключение об эвакуации и вывозе брошенного транспортного средства на специализированную стоянку, — рассказал Станислав Шапортов и уточнил, что основанием для данных действий является постановление администрации города, которое готовится в течение 3 рабочих дней после принятия комиссионного решения.

Стоимость перемещения на специализированную стоянку, добавил заместитель главы администрации, составит 2300 рублей, а стоимость хранения на стоянке – 26 рублей в час.