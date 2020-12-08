В Ялте решили пустить под снос «все, что уродует город»

В Ялте продолжается работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов.

В числе объектов, которые попадают под снос — металлические навесы, заборы, павильоны — все то, что уродует город и представляют угрозу жизни и здоровью людей, — сообщили в администрации города.

В очередном заседании комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ Ялта приняли участие сотрудники департамента муниципального контроля, департамента архитектуры и градостроительства, управления потребительского рынка и услуг, ДИЗО, юридического департамента.

На рассмотрение комиссии было вынесено 7 объектов, подлежащих демонтажу. Из них 2 объекта (по ул. Свердлова, в районе дома № 7-а и на набережной, напротив дома №19) были демонтированы собственниками объектов по предписанию администрации еще до заседания комиссии, четыре объекта будут снесены в принудительном порядке (в их числе — металлический забор по ул. ЮБШ, 44, два заброшенных торговых павильона — в пгт Кореиз по ул. Родниковая, 14/1 и в Ялте по ул. Московская, в районе д. № 17, некапитальный металлический навес по ул. Сеченова, в районе дома № 10), рассмотрение еще одного объекта (в районе сквера им. Калинина) отложено на более поздний срок.

В течение 10 дней после официального опубликования постановления администрации собственникам предлагается самостоятельно демонтировать НТО. Причем хотелось бы отметить, что многие владельцы так и делают: только в ноябре 24 нестационарных торговых объекта были демонтированы самими владельцами. В том случае, если этого не происходит, демонтаж производится силами муниципального предприятия, а с владельцев в судебном порядке взыскивается стоимость демонтажа, — пояснили в Департаменте муниципального контроля и добавили, что данная работа продолжится и в дальнейшем.

Завершить демонтаж большинства незаконно установленных в Ялте НТО планируется к началу курортного сезона.

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.

