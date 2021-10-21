В Ялте реставрируют корпус Александровской гимназии

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости реставрации и приспособления к современным условиям помещений жилого корпуса, который входит в комплекс зданий бывшей Александровской мужской гимназии в Ялте. Сегодня в нем располагается Институт виноградарства и виноделия «Магарач». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектом, смету которого одобрили эксперты Главгосэкспертизы, предусмотрена реставрация каменной кладки несущих стен, а также дощатого покрытия пола, деревянной подшивки потолка и обшивки перегородок. Также планируется монтаж инженерных сетей и оборудования, внутренние отделочные работы, изготовление и установка столярных заполнений дверных проемов по сохранившимся образцам, установка новых перегородок. Будут выполнены и другие необходимые работы. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию разработало ООО «РемМастер», — отмечают в пресс-службе ведомства.

СПРАВКА:

Названная в честь императора Александра II мужская гимназия была открыта в историческом центре Ялты в 1876 году. Через двадцать лет архитектор Густав Шрайбер возвел новый учебный корпус гимназии – трехэтажное монументальное здание в ренессансных формах, облицованное серым мраморовидным известняком.

Позже, в 1905 году, по проекту автора Ливадийского дворца-архитектора Николая Краснова построили пансионат для учащихся и примыкавшую к нему ученическую церковь. Здания были возведены во флорентийском стиле из местного камня, карнизы, наличники и орнаментальные части окон исполнены из зеленого песчаника. В глубине усадьбы размещались небольшая больница, квартиры для учителей, хозяйственные и спортивные постройки. Позднее к северному торцевому фасаду основного корпуса пансиона пристроили трехэтажное крыло.

Ялтинская Александровская мужская гимназия была одной из лучших в дореволюционной России. Многие ее выпускники – такие, как партийный деятель и дипломат Петр Лазаревич Войков и писатель Самуил Яковлевич Маршак – вошли впоследствии в историю политики и культуры страны.

После окончания Великой отечественной войны в зданиях Александровской гимназии разместили НИИ «Магарач», переведенный сюда из Массандровского дворца. Институт ведет свою историю с 1828 года, когда по указу Николая I и по инициативе генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии князя Воронцова в составе Императорского Никитского сада основали Магарачское казенное заведение, занимавшееся выращиванием высокосортных виноградных лоз. Сегодня Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН — признанное во всем мире научное учреждение, располагающее крупной коллекцией винограда с более чем 3200 образцами сортов и форм. Здесь выведены ценные сорта, отличающиеся устойчивостью к болезням и вредителям, ранним сроком созревания и высокой урожайностью.

«Магарач» по-прежнему располагается в комплексе зданий Александровской гимназии, признанном объектом культурного наследия регионального значения.

Главгосэкспертиза России уже выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения различных проектов, связанных с реставрацией и строительством зданий «Магарача». На этот раз эксперты проверили смету на проведение работ по реставрации и приспособлению под современные нужды помещений на третьем этаже здания под литерой «Г» жилого корпуса гимназии с домовой церковью. Жилыми эти помещения будут и после окончания работ.